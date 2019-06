Vocabolario dei desideri | Q come Quasi

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Houcciso un uomo. È successo al servizio militare, al corso ufficiali, durante un’esercitazione di squadra. Il nostro compito era avanzare a balzi e sparare contro un obiettivo di cartone. Ci dovevamo anche mimetizzare perché non ci individuassero mentre avanzavamo tra cespugli e massi. Il problema è stato che Amit Leitersdorf si è mimetizzato troppo bene: non l’ho visto balzare molto più avanti del previsto e disgraziatamente ho premuto il grilletto quando lui si trovava tra me e l’obiettivo. Si è sentito uno sparo e ho visto un casco sprofondare dentro una trincea. Qualcuno ha gridato «cessate il fuoco». Durante il minuto necessario al comandante per raggiungere la trincea in cui era crollato Amit, ero praticamente sicuro di averlo ucciso. Sapevo che mi attendeva un futuro tristissimo, se davvero l’avevo ucciso, e quel futuro mi è sfilato davanti in rapide immagini, lampi,...

