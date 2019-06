Vocabolario dei desideri | O come Onde

Vocabolario dei desideri - Q come Quasi : Ho Quasi ucciso un uomo. È successo al servizio militare, al corso ufficiali, durante un’esercitazione di squadra. Il nostro compito era avanzare a balzi e sparare contro un obiettivo di cartone. Ci dovevamo anche mimetizzare perché non ci individuassero mentre avanzavamo tra cespugli e massi. Il problema è stato che Amit Leitersdorf si è mimetizzato troppo bene: non l’ho visto balzare molto più avanti del previsto e disgraziatamente ho premuto ...

Vocabolario dei desideri - P come Perdono : A New York, con tutte le vie numerate, ti sembra di poter percorrere a piedi qualunque distanza. Mezz’ora fa sono uscito da un appuntamento nell’Ottantanovesima, diretto alla Settima. Yuval è lì che mi aspetta, nel bar sotto casa sua. Sono oltre dieci anni che non ci vediamo. Oltre dieci anni che non ci scambiamo una parola. Non si può dire che abbiamo litigato, nessuna scenata o scambio di cattiverie. Tra uomini di solito non funziona così. Ma ...

Vocabolario dei desideri - N come notte : All’entrata dello spettacolo Sleep No More a New York c’è un ingresso da albergo, dove lasci il telefono e ricevi una maschera da mettere in faccia. Mi hanno separato da Dafna fin dall’inizio. Lì funziona così, se arrivi in coppia insistono perché ciascuno entri da solo. Per la verità, a me andava benissimo. In alcune stanze dell’albergo gli attori recitano scene selvagge di Macbeth. Si sale e si scende fra i piani bui nella speranza di ...

Vocabolario dei desideri - L come libro : Aveva letto quel libro qualche mese prima che sua mamma venisse ricoverata. Raccontava di una donna la cui madre, malata di Alzheimer, si trovava in ospedale. Mentre l’accudiva, la protagonista viveva una storia appassionata con un uomo incontrato lì, il cui padre era degente nello stesso reparto. Al tempo, quando l’aveva letto, il libro non l’aveva particolarmente colpita. O almeno così le era parso. Ma dalla prima volta che era arrivata in ...

Vocabolario dei desideri - F come ferita : Razzismo, antirazzismo, parole grosse. Alla fine dei conti, sono i momenti piccoli a decidere. Ero al supermercato con mia figlia, la piccola. come d’abitudine ogni venerdì. Passo a prenderla a scuola e andiamo a un ipermercato un po’ fuori mano, più economico. Mi aiuta a fare acquisti e alla fine le compro una barretta di cioccolato. È il nostro accordo. All’ingresso hanno pacchi giganti di carta igienica, ne prendo uno e lo appoggio nel ...

Vocabolario dei desideri - I come Italo Calvino : Mentre camminavo per le vie di Rondovia, avevo la sensazione di esserci già stato. O meglio: di averla già letta nelle pagine delle Città invisibili di Italo Calvino. In verità, quando sono tornato a casa e ho sfogliato il libro, non ci ho trovato nessuna descrizione di Rondovia. Ma i libri di Calvino hanno la tendenza a cambiare ogni volta che li riprendi in mano, dunque è ancora presto per avere certezze in merito. Rondovia è stata progettata ...