oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Finisce 3-1, dopo i tempi supplementari, la semidi Nations League 2018-2019 tra. Gli uomini allenati da Ronald Koeman, dunque, si guadagnano l’accesso allacontro il Portogallo, che si giocherà domenica. L’incontro ha visto un iniziale predominio inglese, andato scemando col tempo e soprattutto dopo il gol del pareggio olandese a opera di de Ligt. I supplementari sono stati dominiati, senza appello, dalla squadra orange. HIGLIGHTS3-1 0-1 RASHFORD via @GoalsHD pic.twitter.com/1PhYkS4ORq — via @GoalsHD (@viaVide06605281) June 6, 2019 1-1 DE LIGT via @GoalsHD pic.twitter.com/djFReUZFTj — via @GoalsHD (@viaVide06605281) June 6, 2019 2-1 AUT. WALKER via @GoalsHD pic.twitter.com/iDecYrrcxU — via @GoalsHD (@viaVide06605281) June 6, 2019 3-1via @GoalsHD ...

OA_Sport : VIDEO Olanda-Inghilterra 3-1: Highlights, gol e sintesi. Promes trascina i suoi in finale di Nations League - sateIlitvs : Mi manca tantissimo festeggiare così in olanda...?? -