VIDEO NBA Finals 2019 | la top-5 delle giocate di Gara-3 Spettacolo tra Golden State e

VIDEO NBA Finals 2019 : Curry fantastico - segna 17 punti nel primo quarto : Nel corso della notte italiana si è giocata Gara-3 delle Finals NBA e Toronto ha espugnato il campo di Golden State portandosi avanti 2-1 nella serie. I padroni di casa sono rimasti aggrappati alla partita grazie alla grande prestazione di Steph Curry, il quale, soltanto nel primo quarto, ha messo a referto 17 punti. TRIPLA FANTASTICA PER STEPH Curry: 17 punti NEL primo quarto roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui ...

VIDEO/ Toronto Golden State - 104-109 - : highlights - i Warriors pareggiano - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 104-109,: highlights di gara-2 delle Finali NBA, in casa dei Raptors vincono i Warriors.

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : riassunto e highlights di gara-2 : I Golden State Warriors vincono gara-2 delle NBA Finals 2019, andando a espugnare la Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors e primo impianto canadese a ospitare l’ultimo atto della massima lega professionistica del continente americano. Nonostante i 34 punti e 14 rimbalzi di Kawhi Leonard, Golden State trova risorse infinite dopo i 25 di Thompson e i 23 di Curry, tant’è vero che l’uomo decisivo è Andre Iguodala, uno che non ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : il parziale da urlo dei campioni in carica nel terzo quarto : Quando comincia il terzo quarto, gara-2 tra Raptors e Warriors è in sostanziale equilibrio. Sei minuti dopo, ha cambiato totalmente faccia. Merito del parziale di 18-0 di Golden State, in grado di mettere in piedi un momento di pallacanestro dei suoi, senza un protagonista particolare, ma con tutti coinvolti a vario titolo. Alla lunga, questa fase dell’incontro si rivela decisiva per portare il fattore campo dalla parte degli uomini di ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : Klay Thompson MVP di gara-2 : 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist: queste sono le cifre di Klay Thompson, che finisce come MVP di gara-2 di queste NBA Finals rivelandosi fattore di grandissima importanza nel successo dei Golden State Warriors, capaci di espugnare la Scotiabank Arena (ex Air Canada Centre) di Toronto, ribaltando dunque il fattore campo. Ha già quattro Finals alle spalle, l’altro Splash Brother, ma non sembra sentirlo minimamente, e continua a tirare, e ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : le più belle azioni di gara-2 : Lo spettacolo della NBA non manca neppure nel suo momento più alto: siamo in tempo di Finals, eppure è proprio qui che al lato agonistico si unisce quello che fa strabuzzare gli occhi agli spettatori. Nella top 5 della notte troviamo in maggioranza i Toronto Raptors, con Kawhi Leonard, Fred VanVleet, Marc Gasol per Norman Powell e l’alley oop per Pascal Siakam, ma il numero 1 se lo prende qualcuno che, in casa Golden State, ha avuto anche ...

Finals NBA – Drake - il re del trash talking : strappa una ciocca di capelli a Steph Curry e la mette in vendita su Ebay [VIDEO] : Drake protagonista di Gara-1 fra Raptors e Warriors: il super tifoso della franchigia canadese scherza con Steph Curry, gli strappa una ciocca di capelli e la mette in vendita su Ebay Credits: Instagram @champagnepapi I Toronto Raptors difendono il fattore campo e si portano a casa Gara-1 delle Finals NBA. Fra le mura amiche della Scotiabank Arena, la franchigia canadese ha superato i campioni in carica dei Golden State Warriors 118-109. ...

VIDEO/ Toronto Golden State - 118-109 - : highlights - Warriors KO in gara 1 - Finali NBA - : Video Toronto Golden State, risultato finale 118-109,: primo KO in gara-1 delle Finali NBA 2019 dei Warriors, giocato in Ontario.

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - le più belle azioni di gara-1 : Spettacolo a volontà nella gara-1 delle NBA Finals 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors: i canadesi vincono questa prima partita, avvicinandosi all’obiettivo dell’anello, anche grazie a un buon numero di azioni che si lasciano guardare. Al primo posto delle migliori azioni della notte c’è Fred VanVleet, ma non col trick shot quasi dalla lunga distanza, bensì con qualcos’altro, anche se sempre nell’ultimo ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Assist of the Night : grande giocata di Pascal Siakam : Pascal Siakam ha trascinato i Toronto Raptors alla vittoria nella gara-1 delle NBA Finals. Il n°43 dei canadesi è stato autore di una partita memorabile, mettendo a referto 32 punti con 14/17 dal campo, nel successo 118-109 contro i Golden State Warriors. Siakam ha realizzato cinque Assist, tra cui quello che gli vale il riconoscimento di Assist of the Night. Una giocata di grande qualità, con Siakam che riceve palla in volo e serve all’indietro ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Dunk of the Night : la super schiacciata di Serge Ibaka : Nella nottata italiana sono iniziate le NBA Finals, con i Toronto Raptors che hanno aperto in vantaggio la serie, imponendosi 118-109 contro i Golden State Warriors al termine di una gara-1 giocata in modo impeccabile. Tra i protagonisti della vittoria canadese troviamo Serge Ibaka, che con una schiacciata spettacolare ottiene il riconoscimento di Dunk of the Night. Il cestista congolese riceve da VanVleet, vola in aria e porta Toronto a +5 a ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors. Il meglio di gara-1 vinta dai canadesi : Fattore campo rispettato in gara-1 delle NBA Finals 2019: nonostante la tripla doppia da 10 punti, rimbalzi e assist di Draymond Green e i 34 di Steph Curry, l’eroe della notte non è Kawhi Leonard, che pure scrive 23 sul tabellino, ma Pascal Siakam, autore di una notte da 32 punti con 14/17 dal campo e, più nello specifico, 2/3 da tre. Alla prima esperienza nelle Finals, i Raptors non tremano e tengono a bada i Campioni NBA, che per la ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Play of the Day di gara-1 : il tiro impossibile di Fred VanVleet : Fred VanVleet soltanto due anni fa era in D-League, a vincere il titolo della lega di sviluppo della NBA con i Raptors 905, la franchigia affiliata alla casa madre a Toronto. In due anni è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all’interno dei Raptors veri, e questa notte ha fermato ogni velleità di rimonta dei Golden State Warriors in gara-1 delle NBA Finals. Il suo tiro con i piedi sulla linea del tiro da tre (e perciò da due) balla per un ...

VIDEO Toronto-Milwaukee - gara-6 Finale Eastern Conference NBA : highlights e sintesi. I Raptors vincono e volano alle Finals : I Toronto Raptors hanno sconfitto i Milwaukee Bucks per 100-96 nella gara-6 della Finale della Eastern Conference, hanno chiuso la serie sul 4-2 e si sono così qualificati alle Finals NBA che giocheranno contro i Golden State. I canadesi hanno firmato il quarto successo consecutivo in questo atto conclusivo, ribaltando lo 0-2 iniziale e riuscendo così a guadagnarsi la possibilità di lottare per il titolo. A fare la differenza sono stati Kawhi ...