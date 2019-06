VIDEO – Nazionale belga | Dries Mertens scatenato a ping pong in girotondo!

Nazionale - Barella fa il fenomeno : che gol in allenamento! [VIDEO] : E’ uno dei giovani talenti italiani, e non per niente andrà ad “aiutare” l’Under 21 all’Europeo dopo le due gare di qualificazione della Nazionale maggiore contro Grecia e Bosnia. Niccolò Barella ha parlato ieri in conferenza stampa dicendosi concentrato soltanto alla maglia azzurra, il mercato in questo momento non gli interessa e ci sarà modo e tempo per pensarci successivamente. Nel frattempo, il ...

VIDEO – Milik incanta i compagni della nazionale con un gol di tacco : L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ha postato sul suo profilo Instagram un VIDEO in cui realizza uno splendido gol di tacco. Impegnato nel ritiro con la propria nazionale in vista dei prossimi impegni, il bomber azzurro ha dato spettacolo ai compagni di squadra. L'articolo VIDEO – Milik incanta i compagni della nazionale con un gol di tacco sembra essere il primo su ilNapolista.

LEVEL UP : iniziata a Roma la developer conference internazionale sullo sviluppo dei VIDEOgiochi : LEVEL UP, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei videogames, inizia oggi a Roma e durerà fino al 12 maggio. A ospitare l'evento interamente dedicato alla creazione dei videogiochi e organizzato dall'Accademia Italiana videogiochi, i Cinecittà Studios, durante il Rome VideoGameLab.Per questa nuova edizione oltre 50 tra i più prestigiosi sviluppatori, programmatori, game designer e game artist provenienti dalle più grandi realtà ...

Formula E – Totti vs Massa - la sfida tra Nazionale Piloti e Roma Legends termina 5-5 : che divertimento nella Capitale [VIDEO] : divertimento, sport e beneficenza: la sfida tra Nazionale Piloti e Roma Legends nel weekend di gara capitolino di Formula E termina 5-5 E’ tutto pronto per il Gran Premio di Roma di Formula E: in attesa di vedere i Piloti in sfrecciare in pista, i campioni dell’elettrico hanno sfidato gli ex calciatori della Roma in un evento spassosissimo. Si è infatti disputata ieri allo Stadio Tre Fontane di Roma la partita tra Nazionale ...

Julian Assange arrestato a Londra|VIDEO Wikileaks : violato diritto internazionale : L’annuncio di Scotland Yard: l’attivista australiano e fondatore di Wikileaks si trovava nell’ambasciata dell’Ecuador dal 2012