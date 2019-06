VIDEO Italia-Cina 2-3 | Nations League volley | highlights e sintesi 39 punti di Egonu

I consigli di Casa Surace agli americani in arrivo in Italia per l’estate : nel VIDEO c’è anche l’ambasciatore USA : Casa Surace, Casa di produzione nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini che gioca sulle differenze tra Nord e Sud, in previsione dell’estate sforna un nuovo VIDEO in cui elargisce consigli ai tanti americani che verranno a visitare l’Italia per le vacanze estive, in particolar modo il Sud. Il VIDEO, caratterizzato dalla solita ironia del gruppo e presentato come un’iniziativa di “soft diplomacy”, è stato realizzato in collaborazione ...

VIDEO Italia-Giappone 3-0 - Nations League volley : highlights e sintesi. Azzurre scatenate - Egonu e Malinov sugli scudi : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match valido per la Nations League 2019 di volley femminile, dominio assoluto delle Azzurre che si sono imposte nettamente a Hong Kong (Cina) infliggendo una sonora lezione di pallavolo alle nipponiche. Show della solita Paola Egonu, ottima regia di Ofelia Malinov, Elena Pietrini è salita in cattedra a partita in corso. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi Italia-Giappone 3-0, ...

“I consigli agli americani in Italia” : nel VIDEO di Casa Surace c’è anche l’ambasciatore Usa : Casa Surace con uno dei suoi divertenti video dà consigli pratici ai turisti americani che arrivano in Italia, in particolare al Sud. Una guida ironica che è stata realizzata in collaborazione con l'ambasciata Usa. "È un progetto di soft diplomacy", affermano. E nel video c'è anche l'ambasciatore Lewis Eisenberg che confronta i propri impegni con i problemi di nonna Rosetta.Continua a leggere

Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv - quarti di finale del Mondiale Under 20 – VIDEO : Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia ...

DIRETTA/ Italia Giappone - risultato 0-0 - streaming VIDEO e tv : si gioca! - volley - : DIRETTA Italia Giappone streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley femminile per la Nations League a Hong Kong.

GODZILLA - ITALIA 1/ Streaming VIDEO del film con Bryan Cranston - oggi - 4 giugno 2019 - : GODZILLA, il film di fantascienza in onda su ITALIA 1 oggi, martedì 4 giugno 2019. Nel cast Aaron Taylor-Johnson e Bryan Cranston, alla regia Gareth Edward

Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv - quarti di finale del Mondiale Under 20 – VIDEO : Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia ...

DIRETTA ITALIA OLANDA/ Streaming VIDEO e tv : la tradizione del match - volley - : DIRETTA ITALIA OLANDA Streaming video e tv: orario e risultato live della partita di volley femminile per la Nations League a Hong Kong.

APES REVOLUTION IL PIANETA DELLA SCIMMIA - ITALIA 1/ Streaming VIDEO del film : APES REVOLUTION Il PIANETA delle scimmie va in onda su ITALIA 1 oggi lunedì 3 giugno 2019 a partire dalle ore 21:25. Nel cast Andy Serkis e Jason Clarke

Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv - quarti di finale del Mondiale Under 20 – VIDEO : Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia ...

Valentino Rossi - caduta al Mugello/ VIDEO MotoGp : scivola Yamaha - disastro Gp Italia : Valentino Rossi, brutta caduta al Mugello: gara e Gran Premio d'Italia da dimenticare per il Dottore che scivola con la sua Yamaha nella ghiaia. Il Video

UNA NOTTE DA LEONI - ITALIA 1/ Streaming VIDEO del film con Bradley Cooper - 2 giugno - : Una NOTTE da LEONI in onda su ITALIA 1 oggi domenica 2 giugno 2019 a partire dalle ore 21:20. Nel cast Bradley Cooper, Justin Bartha e Heather Graham.

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Weekend bruttissimo - decisivo l’errore in qualifica” : Valentino Rossi ha concluso il GP d’Italia 2019 con una caduta dopo essere partito in 18esima posizione. Un weekend da incubo nella gara di casa per il nove volte Campione del Mondo che ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “È stato un weekend difficile. Dovrei pensare bene, prima di trovarne uno altrettanto brutto. È stata dura perché siamo arrivati con dei buoni propositi, mi aspettavo di essere ...

Gli highlights di Polonia-Italia - 0-1 : Mondiale Under 20 – VIDEO : Gli highlights di Polonia-Italia, 0-1: Mondiale Under 20 – VIDEO highlights Polonia Italia Under 20| Polonia-Italia, gli azzurrini batto 0-1 i padroni di casa e passano dunque ai quarti di finale del Mondiale Under 20. I camioncini italiani affronteranno la vincitrice di Argentina e Mali dopo la vittoria arrivata grazie alla rete di Pinamonti, decisivo su calcio di rigore realizzato con uno splendido pallonetto. Ecco gli highlights del ...