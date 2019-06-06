Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - Italia_Notizie : Stadio della Roma, nuova impasse sulla viabilità: il pasticcio della “contestualità” - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Stadio della Roma - nuova impasse sulla Viabilità : il pasticcio della “contestualità” : I tempi biblici delle opere pubbliche contro l’esigenza di costruire e aprire l’impianto il prima possibile. E un grossolano errore di valutazione negli accordi che hanno portato alla delibera di pubblico interesse, tale da rischiare di compromettere definitivamente il progetto. Lo Stadio dell’As Roma non è mai stato così a rischio come oggi. Anche perché l’impasse non è solo politica o giudiziaria, come quasi sempre negli ultimi tre anni, ma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 19.05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA PISANA E BOCCEA PROSEGUENDO SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. DISAGI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 18.05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA OTTAVIA E SALARIA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 17.05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO IN INTERNA SI STA IN CODA ANCHE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO SI PROCEDE INCOLONNATI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI ANCORA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A Roma RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TIBURTINA E PRENESTINA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SUL LITORALE NORD DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI VERSO IL CENTRO, SULLA Roma FIUMICINO TROVIAMO CODE VERSO L’EUR TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN INGRESSO A Roma, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA, INFINE CODE TRA Roma FIUMICINO E COLOMBO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO POI CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’A24 E LA NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E PISANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, POI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA ...