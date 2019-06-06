Agenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - gianni_petrizzo : Comitato Direttivo UPI a Roma – Strianese chiamato a far parte delle due Commissioni su viabilità e edilizia scolas… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI ANCORA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE DI NAPOLI SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A Roma RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA TIBURTINA E PRENESTINA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO A Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SUL LITORALE NORD DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E VIA FIORENTINI VERSO IL CENTRO, SULLA Roma FIUMICINO TROVIAMO CODE VERSO L’EUR TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN INGRESSO A Roma, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA, INFINE CODE TRA Roma FIUMICINO E COLOMBO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 9.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E NOMENTANA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA SALARIA E Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 Roma NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E NOMENTANA, PROSEGUENDO POI CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 8.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA L’A24 E LA NOMENTANA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA E PISANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, POI CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA CASSIA VEIENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE RUGHE E CASTEL DE’ CEVERI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO Roma SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E CASILINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO Roma SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TIBURTINA E ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E L’A24 Roma-TERAMO SULLA COLOMBO CODE ...