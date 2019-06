Venezia | nuovo esposto dei comitati contro le grandi navi | “Regole violate da anni

Banksy a Venezia : il nuovo murales fa “schizzare” il valore di un palazzo storico : La nuova opera di Banksy , comparsa sulla facciata di uno storico palazzo Venezia no, ha fatto schizzare alle stelle il prezzo dell'edificio, già in vendita con Engel & Völkers. Nel murales è ritratto un profugo con un giubbotto salvagente che tiene in mano un razzo segnaletico da cui esce fumo rosa. La proprietà, già in corso di vendita tramite l’intermediazione di Engel & Völkers, dopo la riconosciuta paternità dell'artista, ha ...

Casting per un nuovo programma con Alessandro Borghese e per spettacoli a Venezia : Sono attualmente in corso le selezioni per un nuovo programma dal titolo Kitchen Duel, condotto da Alessandro Borghese e prodotto da Level33 e AB Normal. Il nuovo format andrà poi in onda su Sky Uno. Si cercano coppie di sfidanti in cucina, composte da amici o parenti. Sono inoltre aperte le selezioni di 'Avanspettacolo Venezia Theatre Restaurant' per la ricerca di cantanti per numerosi spettacoli. Kitchen Duel Casting aperti per la ...