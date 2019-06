VASCO ROSSI CONCERTO SAN SIRO 2019 | MILANO Scaletta | sarà poi il turno di Cagliari

VASCO ROSSI Concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta : tutto per pronto per la festa : Vasco Rossi in Concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

VASCO ROSSI CONCERTO SAN SIRO 2019 - MILANO/ Scaletta : attesa anche per Burt

Rilasciato il video di La Verità di VASCO ROSSI in versione live - fuori la clip dei sold out a San Siro : La Verità di Vasco Rossi ha già una sua versione live. Dopo i due sold out allo Stadio San Siro di Milano, quelli che hanno raccolto 120000 persone sotto il palco, il Blasco annuncia una clip che raccoglie le due esibizioni sul palco dell'arena del rock. Il video è girato da Pepsy Romanoff con la direzione artistica di Vince Pastano. In pochi minuti, la clip ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni in attesa che i concerti ...

VASCO ROSSI concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

VASCO ROSSI concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - orari e info utili - 6 giugno -

VASCO ROSSI svela il legame con la Sardegna prima del doppio concerto a Cagliari : A pochi giorni dai concerti a Cagliari, Vasco Rossi svela il legame con la Sardegna. Il rocker di Zocca è ora pronto a tornare nell'Isola, a 37 anni da quella fortunata estate nella quale compose Vita Spericolata, giunta al penultimo posto al Festival di Sanremo 1983 e confermando la relatività totale delle posizioni in classifica. Ed è proprio questo suo brano iconico a segnare un forte attaccamento alla Sardegna, dal momento che il brano ...

VASCO ROSSI NON STOP LIVE 2019/ San Siro : il raduno di un popolo : Ecco cosa è successo a San Siro durante i concerti di VASCO ROSSI, record italiano di show nello stadio milanese, la recensione

VASCO ROSSI contro la politica italiana : “Vince chi la spara più grossa” : I microfoni del Corriere della Sera hanno raggiunto il kom durante la prima data di Milano e hanno trovato un Vasco Rossi contro la politica italiana. Il Blasco, soprattutto, non ha digerito il dibattito sulla cannabis light e usa senza mezze misure la parola "vergogna" anche quando il suo pensiero si allarga su tutto il panorama nazionale. Dalla questione migranti alla questione sociale, il Blasco non fa nomi, ma sceglie con schiettezza ...

VASCO ROSSI NonStopLive2019 : ecco quando va in onda : Vasco Rossi il 16 giugno su Canale 5 con un docu-concerto Domenica 16 giugno 2019 Canale 5 manderà in onda un docu-concerto che racchiuderà tutti i momenti più belli ed emozionanti del NonStopLive2019: il tour di Vasco Rossi. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, questo docu-concerto sarà proprio un viaggio nel backstage del […] L'articolo Vasco Rossi NonStopLive2019: ecco quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

VASCO ROSSI concerto a Milano - una bomba rock che accende San Siro e trascina i 60mila : Una bomba rock a San Siro. Musica, luci, suoni. Uno spettacolo dall?inizio alla fine. Così Vasco piomba sul pubblico dello stadio milanese. Se lo conquista dalla prima canzone. Spacca...

