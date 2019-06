Usa | donna getta benzina sulla figlia del compagno per punizione | arrestata

Caso Neymar – Najila Trindade Mendes de Souza : ecco chi è la donna che accUsa il calciatore di stupro [GALLERY] : Najila Trindade Mendes de Souza: è una modella la donna che accusa Neymar di stupro Finalmente Najila ci ha messo la faccia: è questo il nome della donna che ha accusato Neymar di stupro. Dopo tanto mistero e la presunta scomparsa della ragazza, che non si è presentata a ben tre convocazioni della polizia, l’accusatrice ha raccontato tutto davanti alle telecamere della Sbt, la seconda rete televisiva più importante del ...

Neymar accUsato di stupro - la donna rincara la dose : “mi ha girato di spalle e colpito con violenza - caUsandomi lividi al sedere” : L’accusatrice di Neymar è tornata a parlare, rincarando la dose e offrendo ulteriori particolari sulla presunta violenza sessuale La situazione per Neymar Jr si complica, la presunta vittima dello stupro di cui è accusato è tornata a parlare, raccontando ulteriori dettagli di quanto avvenuto in quell’hotel di Parigi. AFP/LaPresse Nel corso di una lunga intervista rilasciata al canale SBT Brasil, Najila Trindade Mendes de Souza ...

La donna che denunciò Cristiano Ronaldo ha ritirato l'accUsa di stupro : Katheryn Mayorga ha ritirato l’accusa di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo. A riportare la notizia è Bloomberg. Secondo il network americano, a maggio la donna avrebbe firmato il “Voluntary dismissal” nella corte statale di Las Vegas, in Nevada. La decisione, di cui non si conoscono le motivazioni, chiuderebbe così definitivamente il caso che ha coinvolto il 5 volte vincitore del Pallone d’Oro.I ...

Neymar accUsato di stupro – Nel dossier presentato alla polizia dettagli shock : il referto del medico della donna : Lividi e stress nel referto del medico della donna che ha accusato Neymar di stupro: nel dossier presentato alla polizia dettagli shock Novità nell’affaire Neymar, il giocatore brasiliano del Paris Saint Germain accusato di stupro da una ragazza 27enne. La donna, che afferma di aver subito abusi sessuali da parte della stella del Psg in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio, secondo il portale news Uol, legato al quotidiano Folha de ...

Neymar accUsato di stupro - la vittima sembra… scomparsa : la famiglia della donna è preccupata! : Neymar accusato di stupro da una donna brasiliana che sembra apparentemente… scomparsa: la famiglia della ragazza si è detta preoccupata per il suo strano ‘silenzio’ Negli ultimi giorni Neymar è finito al centro di un’incredibile e torbida vicenda: il giocatore brasiliano è stato accusato di stupro. Accuse totalmente respinte dal talento del PSG che si è difeso pubblicando le conversazioni intime fra i due su ...

Fabiana Muscas - chi è la donna che accompagnava Marco Carta alla Rinascente. Lui si scUsa sul web : Si chiama Fabiana Muscas, 53 anni, la donna fermata assieme al cantante Marco Carta proprio mentre stavano uscendo dalla Rinascente a Milano, con in borsa sei magliette Neil Barret da 1.200 euro. La...

Oristano - donna accUsa marito di maltrattamenti ma è lei la carnefice : Le denunce sporte dalla 42enne le si sono infine rivoltate contro. Durante le indagini, infatti, gli inquirenti hanno scoperto che era la donna a maltrattare e picchiare il marito, estendendo le violenze anche ai quattro figli. Fingeva di essere la vittima, quando invece era lei la carnefice: così una donna di Oristano è stata allontanata dall'abitazione di famiglia.-- Protagonista della vicenda una 42enne, che lo scorso anno si era recata ...

Orribile incidente in India : donna decapitata dall’ascensore a caUsa degli auricolari : Orrore in India. Una donna è morta decapitata in ascensore in un incidente che ha dell’assurdo. Sushila Vishwakarma, Indiana di 48 anni, è morta mentre era nell’ascensore di una fabbrica che produce plastica nella città di Vadodara, nello stato occidentale del Gujarat. La polizia crede che l’Orribile incidente possa essere stato causato dagli auricolari che Sushila stava indossando che si sono incastrati nella porta dell’ascensore a griglia ...

Una donna è morta dopo aver assunto per 2 mesi integratori. Gli esperti accUsano Herbalife : Formulazioni con metalli pesanti e batteri in grado di portare alla morte in breve tempo: questa l'accusa mossa da un team di esperti indiano ad Herbalife, responsabile secondo i ricercatori, della morte per grave insufficienza epatica di una giovane donna del Kerala consumatrice dei prodotti del colosso americano. L'accusa all'azienda di integratori alimentari è diventata un caso studio pubblicato su giornali scientifici (tra questi PublMed) e ...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : «Un incidente - ha provato a salvarsi». Metro A chiUsa da Termini a Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio colposo....

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : incastrata tra binari e banchina. Metro A chiUsa da Termini a Battistini : Una donna di 35 anni è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. Non è ancora chiara la dinamica, se si sia trattato di un...

Roma - donna morta alla stazione di Lepanto : incastrata tra binari e banchina. Metro A chiUsa da Termini a Ottaviano : Una donna è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La linea A della Metropolitana di Roma è stata chiusa...

Roma - donna morta sotto i binari a Lepanto. Metro A chiUsa da Termini a Ottaviano : Una donna è morta incastrata tra i binari e la banchina della stazione Lepanto della Metropolitana linea A di Roma. La linea A della Metropolitana di Roma è stata chiusa...

RagUsa - violenta la compagna e la figlia 12enne della donna : arrestato un nigeriano : Le indagini erano partite dopo l'intervento degli agenti nell'abitazione della coppia per una lite domestica