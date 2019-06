liberoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019), 6 giu. (AdnKronos) - Voto A. Non una semplice lettera, ma la certificazione della qualità d’eccellenza dell’di. A stabilirlo è l’Agenzia nazionale didel sistema universitario e della Ricerca () per conto del Ministero dell’istruzione, dell’e del

TV7Benevento : Università: valutazione Anvur, Padova prima in Italia... - egiglia : RT @MCPievatolo: Le università non hanno bisogno degli oligopolisti dell'editoria commerciale per pubblicare: basterebbe federarne le infra… - fortunatomaria5 : RT @MCPievatolo: Le università non hanno bisogno degli oligopolisti dell'editoria commerciale per pubblicare: basterebbe federarne le infra… -