Università Milano-Bicocca | 4 laureati su 5 trovano lavoro entro un anno

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) A undal conseguimento della laurea triennale, il tasso di occupazione è dell’85,2 per cento, superando di oltre 13 punti percentuali la media nazionale (72,1 per cento). E tra idi secondo livello (corsi magistrali e a ciclo unico) a undal conseguimento del titolo, il tasso di occupazione è pari al 79,5 per cento, oltre dieci punti in più del dato nazionale (69,4 per cento) e a cinque anni sale al 91,3 per cento, quasi 6 punti più degli altri atenei presi insieme (85,5 per cento). I positivi dati del placement dell’di– in decisa crescita sia rispetto al panorama nazionale che nei confronti della rilevazione precedente – vengono restituiti dalle nuove indagini del Consorzio interuniversitario Almalaurea contenute nel XXI Rapporto sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei, presentato oggi allaSapienza di Roma. Le ...

Agenzia_Ansa : #Europee, il 29% degli ex elettori #M5s disposto a votare #Lega. E' quanto emerge da uno studio condotto dalle Univ… - IBMItalia : #Industria40: Innovazione digitale ed eccellenze italiane Il 25 giugno a #ThinkMilano una sessione per confrontarsi… - sys_res : RT @SuperElis2: @FaberVonCastell Questo ?? è stato affisso dagli studenti a #Milano in occasione dell'incontro di ieri #5giugno 'Chi ha di… -