UNA VITA | anticipazioni puntata di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2019

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : il bambino di Blanca è davvero morto? : Blanca è convinta che suo figlio sia vivo e che la morte del neonato sia solo una messinscena di Ursula. Quale sarà la verità?

UNA VITA Anticipazioni 7 giugno 2019 : Samuel aiuta Blanca e Diego a fuggire...ma sarà una tragedia! : Samuel, in preda ai sensi di colpa, aiuta Diego a fuggire insieme a Blanca ma la loro fuga finirà in tragedia.

Live non è la D’Urso - Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo : “Hai cercato di strozzare UNA donna. Le ho salvato la vita io” : FQ Magazine Pamela Prati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo qualche ...

UNA VITA - anticipazioni : SAMUEL imbroglia ancora DIEGO - ecco come : La complessa storyline di Una Vita legata alla nascita del piccolo Moises intratterrà i telespettatori della telenovela per parecchie settimane! Sottratto alla madre Blanca (Elena Gonzalez) dopo essere venuto al mondo in un campo abbandonato, il piccolino verrà portato da Ursula (Montserrat Alcoverro) e SAMUEL (Juan Gareda) in un orfanotrofio gestito dalle suore, mentre la nostra protagonista – attraverso una serie di menzogne e ...

UNA VITA Anticipazioni 7 giugno 2019 : Diego arrestato mentre Blanca è in travaglio : mentre Mendez scova Diego ed è pronto a portarlo in carcere, Blanca entra in travaglio. Silvia invece lascia Arturo e accetta una nuova missione.

Programmazione Il Segreto - Beautiful - UNA VITA : cancellate le puntate di sabato e domenica : Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'ineVitabile variazione di Programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, ...

UNA VITA - trame : Diego indaga sul parto di Blanca - Ursula uccide Aurelia : Nuovo spazio dedicato ad Una Vita, la soap opera iberica campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, Diego farà delle indagini sul parto di Blanca dopo aver parlato con Aurelia. Peccato che quest'ultima finisca nelle grinfie di Ursula. Una Vita: il parto difficile di Blanca Le anticipazioni di Una Vita, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, si soffermano sul segreto legato al parto di Blanca (Elena ...

UNA VITA anticipazioni spagnole : a Calle Acacias arriva il vero Iñigo Cervera : Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita riservano entusiasmanti curiosità che interessano ai milioni di fan della serie televisiva. Nelle puntate spagnole della telenovela, Paquito avrà un nuovo lavoro e verrà impiegato come vigilante notturno a Calle Acacias. In seguito l'uomo farà amicizia con Flora, con la quale instaurerà sin da subito una bella e profonda intesa. Quest'ultima comincerà a credere sempre di più che l'uomo nutra ...

GF 2019 - Erica sulla lettera dei genitori : “L’aspettavo da UNA vita” : Erica del Grande Fratello ancora emozionata per la lettera dei genitori Lunedì scorso Erica ha ricevuto una lettera scritta dai suoi genitori, i quali hanno voluto farle i più sinceri complimenti per il modo in cui ha affrontato il GF 16, aggiungendo di essere assolutamente fieri di lei. Difatti la ragazza, in queste settimane, ha rivelato in più occasioni di non essere mai stata sostenuta da sua madre e da suo padre in qualsiasi scelta fatta. ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019 : anticipazioni puntata 739 e 740 di Una VITA di giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019: Felipe riesce a convincere Mendez a lasciare Diego libero fino a quando ci sarà il processo. Silvia lascia Arturo con uno striminzito biglietto di addio. Servante sostiene di aver superato l’esame con il massimo dei voti, ma di aver rinunciato all’incarico e dunque il nuovo guardiano notturno sarà Paquito. Rosina esce dal carcere, fa pace con Liberto e ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Il vero Inigo spara a Flora : Flora ha un incubo terribile. Il vero Iñigo Cervera le tende un agguato, le punta una pistola e le spara.

UNA Vita/ Anticipazioni 5 giugno : Casilda allo sbando - come andrà a finire? : Una Vita, Anticipazioni puntata 5 giugno: Blanca in ostaggio e in pericolo. Diego uccide il fratello Samuel per salvarla?

Anticipazioni UNA VITA Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Blanca Partorisce Un Bambino Morto! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: il Bambino di Blanca è stato rapito? Arriva l’affascinante Esteban Marquez! Anticipazioni Una Vita: la fuga di Blanca e Diego verrà bloccata da un gruppo di banditi… La giovane darà alla luce un Bambino morto ma… la verità sembrerà un’altra! Arturo chiederà la mano di Silvia. Un ladro si aggirerà indisturbato in quartiere… Casilda si ...