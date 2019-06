UE vs ITALIA Bruxelles smonta il contratto M5s-Lega | e fa saltare Conte

L'ITALIA non rispetta la regola del debito. La procedura d'infrazione “è giustificata” - dice Bruxelles : La regola del debito “non è stata rispettata” nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi “è giustificata” una procedura per debito eccessivo, scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Il vicepresidente Valdis Dombrovskis ha spiegato che le recenti scelte politiche sono stat

Bruxelles avvia la procedura per debito eccessivo contro l’ITALIA : La Commissione europea ha annunciato stamani che una procedura per debito eccessivo ai danni dell'Italia «è giustificata» secondo le regole comunitarie. Bruxelles chiede una riduzione della spesa pubblica netta dello 0,1% con un aggiustamento strutturale dello 0,6% del Pil.A questo punto il dossier passa ai governi europei che dovranno dire la loro e chiedere l'apertura formale di un iter mai utilizzato finora...

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata procedura di infrazione" contro l'ITALIA : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

Cosa aspettarsi dalla lettera di Bruxelles sui conti pubblici dell'ITALIA : È il giorno della lettera da Bruxelles. E non c'è nulla di buono da aspettarsi. La Commisisone Ue sui bilanci degli Stati membri invierà le sue raccomandazioni ufficiali all'Italia dopo le richieste di chiarimento avute attraverso le comunicazioni inviate da Tria qualche giorno fa, oggetto di tensioni nel governo per le indiscrezioni fuoriuscite. E la lettera da Bruxelles potrebbe essere il primo passo nella direzione dell'avvio di una procedura ...

Bruxelles - pronta la procedura sul debito contro l’ITALIA. La Commissione vede la fine del governo : E se la procedura sul debito finisse per dare la spallata definitiva al sempre più traballante governo italiano? Ai piani alti delle istituzioni europee c’è la consapevolezza che si tratta di uno scenario “altamente probabile”, come rivela una fonte vicina a un commissario di peso. “Anche se - aggiunge - non è certo questo l’obiettivo della Commiss...

Conti pubblici - domani risposta Bruxelles a ITALIA sul debito. Ultima parola a Ecofin : Durante la riunione settimanale del collegio dei commissari europei, domani mattina a Bruxelles, sarà discusso (e con tutta probabilità approvato) il nuovo rapporto sulla violazione della regola del debito da parte dell'Italia. Rapporti simili saranno discussi anche riguardo al debito pubblico di altri tre paesi dell'Eurozona: Francia, Belgio e Cipro. Ieri, senza sorprese, i capi di gabinetto dei commissari, nella tradizionale riunione del ...

TROIKA IN ITALIA/ La verità dietro il giallo della lettera a Bruxelles : C'è stato un giallo ieri sulla lettera di risposta alla Commissione europea che chiedeva conto all'ITALIA del suo livello di debito pubblico

Gli USA tengono sott’occhio l’ITALIA : i nostri conti pubblici non preoccupano solo Bruxelles : Il bilancio italiano sarà oggi sul tavolo di discussione della Commissione Ue, che contesta uno scarto di 11 miliardi di euro rispetto agli obietti concordati tra Roma e Bruxelles. Ma i nostri conti pubblici non preoccupano solamente in Europa: gli Stati Uniti, infatti, hanno inserito l'Italia nella lista dei partner commerciali da tenere sotto osservazione, esprimendo preoccupazione per i piani del governo e sottolineando la necessità di ...

RISIKO UE/ Il gioco anti-ITALIAno di Conte a Bruxelles : Sono cominciate le riunioni per le nomine Ue. Francia e Germania hanno obiettivi diversi. Conte è una comparsa, Berlusconi rema contro Salvini

Risultati ITALIA Elezioni Europee 2019/ Berlusconi a Bruxelles : "Io sempre in pista" : Risultati Italia Elezioni Europee 2019, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, oggi a Bruxelles per la riunione del Ppe: "sempre in pista"

Tempi ancora più duri a Bruxelles ITALIA isolata. Arriva la lettera Ue : Popolari e Socialisti hanno bisogno dell'Alde per governare. L'asse di governo si sposta su posizioni conservative e pro-austerity. E l'Italia trema Segui su affarItaliani.it

Europee - ascesa dei Verdi a Bruxelles : boom in Germania - Francia - Irlanda e Finlandia. Ma in ITALIA non superano lo sbarramento : Entrano all’Eurocamera in 69, 17 in più rispetto alla scorsa legislatura. Sono i Verdi, che all’ultima tornata delle Europee hanno registrato un successo inedito in Germania, Francia, Finlandia e Irlanda. Un’onda che cresce sulla scia delle mobilitazioni che hanno il volto di Greta Thunberg e la partecipazione di migliaia di giovani ai Fridays for Future degli ultimi mesi. E sono proprio i giovani, soprattutto in Germania, ad ...