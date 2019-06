U21 | le convocazioni ufficiali di mister Di Biagio

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il tecnico dell’Under 21 Luigi Dihazzato oggi pomeriggio la lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno alla Fase Finale del Campionato Europeo di categoria, che si svolgerà per la prima volta in Italia. Inserita nel Gruppo A, l’Italia disputerà la gara d’esordio affrontando la Spagna domenica 16 giugno allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna (ore 21), per poi affrontare nell’ordine la Polonia (mercoledì 19 giugno – ore 21.00 a Bologna) e infine il Belgio (sabato 22 giugno – ore 21.00 a Reggio Emilia). Tutte le gare degli Azzurrini saranno trasmesse in diretta su Rai1. Elenco dei convocati per l’Europeo Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento); Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe ...

