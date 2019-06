Tweet sbagliato del Napoli – Il risposta dei follower è esilarante – FOTO

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019) La SSCha annunciato il ritiro di Dimaro con il consueto. Purtroppo nelè stato scritto giugno anziché luglio ed il popolo dei social non è stato per nulla clemente esibendosi in fulgidi esempi di ironia partenopea. Ilè stato subito “punito” dagli utenti di Twitter su ForzAzzurri: Infortunio Neymar – Il comunicato della Federazione brasiliana Calciomercato, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato, Il Mattino: “Attacco e terzini, il punto su opzioni e trattative” L'articolodel– Ildeiproviene da ForzAzzurri.net.

daninovaro : RT @Ipertesa: Avete sbagliato di nuovo l'addetto alla comunicazione? Sennò questo tweet non si spiega. Sedici ospedali chiusi in tutta la r… - zazoomblog : Tweet sbagliato della SSC Napoli – La risposta del web non si fa attendere – FOTO - #Tweet #sbagliato #della… - razorblack66 : RT @Ipertesa: Avete sbagliato di nuovo l'addetto alla comunicazione? Sennò questo tweet non si spiega. Sedici ospedali chiusi in tutta la r… -