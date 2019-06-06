Traffico Roma del 06-06-2019 ore 19 | 30

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Traffico Roma del 06-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE EST DI NUOVO PERCORRIBILE LA NUOVA GALLERIA. GALLERIA RIAPERTA ORA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DOVREBBE MIGLIORARE QUINDI LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE SOPRATTUTTO PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DALL’OLIMPICO, DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM. PROVENENDO ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE EST DI NUOVO PERCORRIBILE LA NUOVA GALLERIA. GALLERIA RIAPERTA ORA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DOVREBBE MIGLIORARE QUINDI LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE SOPRATTUTTO PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DALL’OLIMPICO, DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM. PROVENENDO ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 17:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI GROSSI DISAGI SULLA TANGENZIALE EST PER LA CHIUSURA DELLA NUOVA GALLERIA. GALLERIA CHIUSA DI NUOVO NELLE DUE DIREZIONI QUINDI SIA IN DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA SIA VERSO SAN GIOVANNI. LA CAUSA, ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LE RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE: PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST , GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO A PROVOCARE DISAGI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TUNNEL CHIUSO AL Traffico . RIPERCUSSIONI IN TANGENZIALE EST CON INCOLONNAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E BATTERIA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 16:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RIAPERTA SULLA TANGENZIALE EST LA NUOVA GALLERIA MA SOLO IN DIREZIONE NOMENTANA-SALARIA. GLI ALLAGAMENTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CONTINUANO QUINDI A PROVOCARE DISAGI VERSO SAN GIOVANNI. TUNNEL CHE RESTA AL MOMENTO CHIUSO AL Traffico. GROSSE LE RIPERCUSSIONI: TANGENZIALE DOVE ABBIAMO LUNGHE CODE, CIRCA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI A L Traffico SI SEGNALANO A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO DALMISTRO AL CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA SOLFERINO ALL’INCROCIO CON VIA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 15:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI A L Traffico SI SEGNALANO A CAUSA DI ALCUNI INCIDENTI. RALLENTAMENTI IN VIA DELLA BUFALOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA ANGELO DALMISTRO AL CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA SOLFERINO ALL’INCROCIO CON VIA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI A L Traffico SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IL PRIMO AVVENUTO IJN VIA EURIALO IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI, SI VIAGGIA A IRILENTO PER UN ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 13:20 SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. DISAGI A L Traffico SI SEGNALANO A CAUSA DI DUE INCIDENTI, IL PRIMO AVVENUTO IJN VIA EURIALO IN PROSSIMITA’ DI VIA SANTA MARIA AUSILIATRICE SUL POSTO CI SONO RALLENTAMENTI, SI VIAGGIA A IRILENTO PER UN ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A CORSO DI FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI DA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 11:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD ANCORA RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA A PARTIRE DAL GRA RISPETTIVAMENTE FINO A VIA DI GROTTAROSSA E FINO A CORSO DI FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO RALLENTAMENTI DA ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A CORSO DI FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE PER Traffico ED UN INCIDENTE LIEVE DAL GRA A VIA F.FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; CODE A ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 10 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL GRA A CORSO DI FRANCIA; INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE PER Traffico ED UN INCIDENTE LIEVE DAL GRA A VIA F.FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; CODE A ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE PER Traffico ED UN INCIDNETE LIEVE DA TOR CERVARA A VIA F.FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST; CODE A TRATTI PER IL Traffico ANCHE IN ...
Traffico Roma del 06-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma giovedì 6 giugno 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. incidente sulla Via Tiburtina in Prossimità di Via di Casal dei Pazzi: il Traffico è rallentato a partire dal gra in direzione del Centro Città. ALTRO INCIDENTE AL ...