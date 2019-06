Traffico Roma del 06-06-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di giovedì 6 giugno 2019) NOTIZIARIOGIOVEDÌ 6 GIUGNOORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SULLA TANGENZIALE EST DI NUOVO PERCORRIBILE LA NUOVA GALLERIA. GALLERIA RIAPERTA ORA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DOVREBBE MIGLIORARE QUINDI LA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE SOPRATTUTTO PROVENENDO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E DALL’OLIMPICO, DOVE AL MOMENTO SI PROCEDE IN CODA PER CIRCA 6 KM. PROVENENDO INVECE DA SAN GIOVANNI E DALLA A24, I MAGGIORI DISAGI LI ABBIAMO SUL TRATTO URBANO DOVE ABBIAMO AL MOMENTO CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI E LA RIAPERTURA DELLA GALLERIA DOVREBBE PORTARE ANCHE A UNA DIMINUZIONE DELNEL QUARTIERE TRIESTE. SU CORSO FRANCIA UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI VERSO LA FLAMINIA POCO DOPO L’USCITA DA VIALE PILSUDSKI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA CASAL DEL MARMO NELLE VICINANZE DEL RACCORDO E SUL RACCORDO ...

