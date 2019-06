Tra cani e padroni emozioni sincronizzate | condividono anche lo stress

EnTrano gli americani - finisce la Roma classica - si spostano i confini del mito : Per la storia di Roma giugno è invasivo: il sacco barbaro dei Vandali nel 455, l’assedio feroce dei francesi contro la Repubblica nel 1849. Nel 1944 non più città aperta ma libera dai nazisti. Il 4 giugno le pattuglie Usa Entrano in periferia: all’alba bussano al Mandrione, altrove superano largo Pr

Death STranding : il personaggio di Cliff è un accanito fumatore a causa di Mads Mikkelsen : Hideo Kojima ha rivelato ai suoi follower su Twitter una curiosa piccola storia su come il personaggio Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen nel suo imminente gioco Death Stranding, è cambiato nel tempo dal primo script, riporta Dualshockers. Secondo Kojima-san, il personaggio è stato trasformato in un fumatore accanito quando ha notato che Mads Mikkelsen prendeva alcune pause durante le riprese. "Cliff, interpretato da Mads nel nuovo trailer di ...

Ballando con le Stelle - duro scontro Tra Fabio Canino e Nunzia De Girolamo : ‘Ti querelo’ : Venerdì 31 maggio su Rai1 è stata trasmessa la finale di Ballando con le Stelle. La coppia formata da Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo per l'ennesima volta è finita nel mirino della giuria. In questa edizione del programma, quella formata dalla ex deputata e dal ballerino siciliano, è stata la coppia forse più chiacchierata. Tuttavia la concorrente ed il suo maestro, grazie all'aiuto del televoto è riuscita ad arrivare fino in fondo. Quello ...

Cani e gatti in auto - arriva il Trasportino del futuro più sicuro e più connesso : Chi è abituato a viaggiare in compagnia dei propri animali domestici con trasportino & co lo sa bene: spostarsi in auto può diventare una vera e propria impresa. Sul fronte pratico, certo, ma anche se non soprattutto su quello della sicurezza. È così che un gruppo di tre imprenditori spagnoli ha deciso di unire le forze per dare vita a quello che potrebbe verosimilmente diventare il trasportino del futuro: Quokka Bcn, ...

Trapani - scritte oscene contro Paola Iracani per la cessione della società : La Liberty Lines e la famiglia Morace sono vicine al presidente del CdA, Paola Iracani, “oggetto di vergognosi e inqualificabili insulti legati alla vicenda relativa alla cessione del Trapani Calcio“. E’ quanto si legge in una nota della compagnia di navigazione. Nella notte sono comparse sui muri della città scritte oscene, prontamente rimosse, nei pressi dell’abitazione del dirigente trapanese. “Abbiamo ...

Creature In The Well : il titolo che unisce flipper e hack 'n' slash non è nato come un gioco incenTrato sulle meccaniche pinball : Uno dei titoli più singolari usciti dal Nindies Spring Showcase è stato Creature in the Well di Flight School Studios, descritto dai suoi sviluppatori come un "top-down, dungeon crawler- hack 'n' slash ispirato al flipper." Mentre Yoku's Island Express ha preso la formula del flipper e applicato a Metroidvania, Creature in the Well sembra fare lo stesso, ma con uno stile più simile a giochi come The Legend of Zelda. È interessante notare che gli ...

STrage di cani in provincia di Agrigento - taglia sul responsabile delle polpette avvelenate : I cani ritrovati sono al momento sei ma non è escluso che il «killer dei cani» abbia fatto già altre vittime. Di questi sei poveri animali trovati avvelenati, uno non ce l’ha fatta, è morto a causa degli stenti dovuti alla difficoltà di camminare dopo essere stato avvelenato, forse dopo aver mangiato delle polpette avvelenate. La Strage di cani avviene a Cianciana, nell’Agrigentino, dove ignoti avrebbero lasciato lungo alcuni ...

I senatori americani premono per proporre leggi rigorose che regolino loot-box e microTransazioni : I senatori democratici e repubblicani stanno lavorando ad una proposta di legge che potrebbe vietare tutti i tipi di microtransazioni e loot-box in America.Come riporta Polygon, l'intenzione della legge sarebbe quella di "regolare alcune microtransazioni pay-to-win e le vendite di loot-box". Per i senatori, le microtransazioni pay-to-win sono "una transazione aggiuntiva ad un prodotto di intrattenimento digitale interattivo che facilita la ...

Dai malTrattamenti alla rinascita - una nuova casa per i cani più bisognosi : L’associazione, impegnata da 69 anni a tutelare il benessere degli animali, apre una struttura per cani resi disabili dalla violenza dell’uomo. Accogliere i cani maltrattati in una struttura attrezzata, curarli e riabilitarli in modo che possano essere adottati e amati come meritano. Si chiama “Mi affido a te” il progetto promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane con l’obiettivo di costruire un centro di accoglienza per cani resi ...

Serie A - Empoli-Torino 4-1 : i toscani calano il poker e inTravedono la salvezza : Nella 37^ giornata del campionato di Serie A arriva il colpaccio dell'Empoli contro il Torino, una vittoria che permette agli uomini di Andreazzoli di scavalcare il Genoa di Prandelli e di avere il destino nelle proprie mani a 90' dal termine della stagione regolamentare. Per il Torino un brusco stop, che riporta i granata sulla terra e ferma così le velleità di qualificazione alla prossima Europa League, obiettivo che la squadra di Mazzarri ha ...

Cannes 2019 - Alain Delon : riTratto della Palma d’oro alla carriera. Amori - successi - cani e amicizie scomode : Cinema Cannes 2019, Pedro Almodovar: “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” di Anna Maria Pasetti Leggenda vuole che a far esordire Alain Delon al cinema nel 1957 con il lungometraggio Quand la femme s’en leve (in italiano: Godot) sia stata l’insistenza non tanto del ...

Sardegna - vola fuori sTrada con la moto : muore meccanico di 45 anni : Ieri pomeriggio si è verificato un incidente mortale in Sardegna, sulla statale 131 bis che collega Palau a Santa Tersa di Gallura, all’altezza di Ruoni, vicino al bivio per Valle dell’Erica. Gianni Pitturru, 45 anni, meccanico originario di Tempio Pausania, ma residente da tempo a Santa Teresa di Gallura, è volato fuori strada. La sua moto impazzita ha finito la propria corsa contro il guard rail. Il suo cuore non ce l’ha fatta e l'uomo è ...

Vulcani e clima - gli effetti dell’eruzione devastante del Laki in Islanda del 1783-84 sull’Europa Tra ondate di caldo e inverni rigidi : Un’enorme eruzione Vulcanica in Islanda nel 1783-84 non ha causato un’estrema ondata di caldo estiva in Europa, bensì un inverno incredibilmente freddo, secondo uno studio della Rutgers University, pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Lo studio contribuirà a migliorare le previsioni delle reazioni climatiche alle future eruzioni Vulcaniche alle alte latitudini. L’eruzione del vulcano Laki, iniziata nel giugno del 1783 e ...

Formula 1 - meccanici Ferrari disTratti a Barcellona : ecco i motivi degli errori nei pit stop di Vettel e Leclerc : I meccanici Ferrari sono incappati in alcuni errori che hanno condizionato il Gp di Barcellona di Vettel e Leclerc Giornata da dimenticare per la Ferrari a Barcellona, Vettel e Leclerc hanno infatti chiuso la gara spagnola al quarto e quinto posto, assistendo all’ennesimo trionfo della Mercedes. photo4/Lapresse Una disfatta pesantissima per il team di Maranello, costretto a leccarsi le ferite anche per gli errori commessi dai propri ...