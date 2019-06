Torino, violento scontro in tangenziale: morti 2 giovani e 2 feriti

Tragico incidente stradale nella tarda serata di mercoledì 5 giugno in tangenziale nel Torinese, nel comune di Rivalta. Due giovani sono morti dopo un terribile schianto mentre erano a bordo di una Stilo insieme a un terzo uomo che è ricoverato in gravissime condizioni al Cto di Torino. Le due vittime sono due giovani rom di ventidue e ventiquattro anni, l’altro giovane rimasto ferito gravemente ha trentuno anni. Secondo una prima ricostruzione dello schianto, la vettura in cui viaggiavano ha violentemente tamponato – l'incidente si è consumato intorno alle 22 di mercoledì sera – una Fiat Panda guidata da un ventenne. Nello schianto la Stilo si è ribaltata e per i due ragazzi, uno residente a Torino, l’altro ad Asti, non c’è stato nulla da fare. Anche il conducente della Panda è stato portato in ospedale al San Luigi di Orbassano, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.