Torino | fermato per violenza | scappa lanciandosi dalla finestra della questura

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel video, apparso sull’edizione online del CorriereSera, inizialmente si vede una donna camminare tranquilla in strada. Qualcosa attira la sua attenzione e la fa fuggire via: un uomo si lascia andare nel vuoto dall’alto di un edificio. Nonostante un salto di circa cinque metri, non sembra essersi fatto nulla: dopo un attimo inizia a correre. Infine si vede un passante, probabilmente un poliziotto in borghese, che prova ad inseguirlo invano. Il filmato è stato ripreso lunedì scorso dalle telecamere poste sul retrodi. Il fuggitivo è di Lay Moussa, un gabonese di 35 anni, che aveva appena sostenuto un interrogatorio, in seguito al fermo con l’accusa dicarnale. Dopo aver saputo che sarebbe finito in carcere, il sospettato ha avuto una reazione inattesa: ha spintonato due agenti sbattendoli contro il muro, è salito sulla sedia e da lì si è buttato ...

