Tiro con l’arco | European Games 2019 | i convocati dell’Italia Confermata la squadra di

(Di giovedì 6 giugno 2019) I migliori arcieri del Mondo stanno per affrontare la rassegna iridata a ‘s-Hertogenbosch, ma dal 21 al 27 giugno l’attenzione si sposterà su Minsk per glidicon l’arco. La manifestazione continentale vedrà al via gli atleti del Vecchio Continente a caccia delle medaglie e soprattutto a caccia di un eventuale qualificazione olimpica ancora da conquistare dopo il Mondiale. In Bielorussia va in scena infatti un torneo valevole per la qualificazione a Cinque Cerchi, perciò lo staff tecnico italiano ha deciso di convocare la selezione più competitiva del momento. Nell’arco olimpico è statala stessache parteciperà a breve ai Mondiali, con i campioni iridati in carica Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci al maschile e le campionesse iridate juniores Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi al femminile. ...

