The Departed | il film di Martin Scorsese stasera in tv su Italia 1

comingsoon

(Di giovedì 6 giugno 2019) In prima serata il remake dell'hongkonghese Infernal Affairs con Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson e Matt Damon.

aldervson : almeno stasera c’è The Departed su Italia 1 UNA GIOIAAAA - AgneseFavaretto : RT @mymovies: Stasera in Tv: i film da non perdere di giovedì 6 giugno 2019 Il colore viola, The Departed o Dark Places - Nei luoghi oscur… -