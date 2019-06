The Departed – Il bene e il male | trama | cast e curiosità del film con Leonardo DiCaprio

tvzap.kataweb

(Di giovedì 6 giugno 2019) Giovedì 6 giugno, su Italia Uno dalle 21.25 in poi, va in onda ildel 2006 diretto da Martin Scorsese e pluripremiato The– Ile il. The– Ile il: trailer The– Ile ilI protagonisti sono Colin Sullivan e il suo alter-ego Billy Costigan. Il primo è stato cresciuto dal boss criminale irlandese Frank Costello e ora che è uno dei migliori agenti del dipartimento di polizia della città gli passa informazioni essenziali. Il secondo è una giovane recluta che viene infiltrata nella banda di Costello per spiarne i movimenti e inrarli. Due talpe negli schieramenti opposti che dovranno scoprire senza farsi scoprire, in una complessa architettura di destini paralleli che tocca la questione filosofica della (sottile e incerta) distinzione fra. A complicare il duello fra Sullivan e Costigan c’è ...

Red_77_JLegends : @lightsross I miei che mi vengono in mente.. 300 Il gladiatore La ricerca della felicità American Sniper Salvate… - controcampus : Consigliati per te stasera in TV ?? - aldervson : almeno stasera c’è The Departed su Italia 1 UNA GIOIAAAA -