Terremoto | scossa di magnitudo 3 in provincia di Perugia

Umbria : scossa di Terremoto nella notte avvertita a Perugia - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi 6 giugno 2019, precisamente alle 00.29, nell'Umbria settentrionale. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto Perugia : scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 14 km est da Umbertide (Perugia) alle 00:29:30, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Perugia: scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.5 a Capizzi (ME) : La scossa, registrata dai sismografi nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, stata avvertita dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità inferiore pari magnitudo 2.5 con epicentro sempre a Capizzi.Continua a leggere

Terremoto - paura in Sicilia nella notte : scossa nel cuore dell’isola [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s’è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant’Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani. ...

Sicilia : scossa di Terremoto nel messinese - epicentro sui Nebrodi : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2019, esattamente alle 22.23, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto a Massello in provincia di Torino - scossa magnitudo 3.1 : Terremoto a Massello in provincia di Torino, scossa magnitudo 3.1 Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - scossa magnitudo 3.1 a Massello : Terremoto in Piemonte, scossa magnitudo 3.1 a Massello Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località Piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - scossa di magnitudo 3.1 nel Torinese : Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto epicentro nel territorio del comune di Massello, nella Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse zone della regione ma non si hanno notizie di danni.

Torino - Terremoto a Massello : scossa di magnitudo 3.1 tra Pinerolo e Sestriere : terremoto in provincia di Torino. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv alle 19.35 con epicentro a Massello un piccolissimo comune di 53 abitanti alle porte del...

Terremoto : scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Città Metropolitana di Torino. Il sisma, di magnitudo 3.1, si è verificato alle ore19.35. L’epicentro è stato localizzato a Massello, in provincia di Torino, mentre l’ipocentro a 15.1 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Piemonte : avvertita in buona parte del torinese : Una Scossa di terremoto si è verificata in Piemonte nel tardo pomeriggio di oggi, esattamente alle ore 19.36. Secondo le rilevazioni dell'INGV, si è trattato di una Scossa di magnitudo 3.1 sulla...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato a sudest dall’isola di Honshu, Giappone, alle 04:39:17 UTC (06:39:17 ora italiana, 13:39:17 ora locale), ad una profondità di 435 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo della costa di Sumatra, in Indonesia, alle 07:57:09 ora italiana (13:57:09 ora locale), ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria - nuova scossa di Terremoto interessa Le Serre : nessun danno : Non si placa lo sciame sismico che da alcuni giorni sta interessando la Calabria. Questa mattina, alle 11:14, una nuova scossa di terremoto pari a 3.4 gradi sulla scala Richter ha interessato il distretto sismico de Le Serre, nella provincia di Reggio Calabria. Lo scorso 27 maggio una scossa di magnitudo 3.6 Richter aveva interessato la stessa area. In nessun caso è stato rilevato alcun danno. I comuni vicini l'epicentro L'epicentro del sisma è ...