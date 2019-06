Terremoto di magnitudo 3 5 in provincia di Messina

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.5 a Capizzi (ME) : La scossa, registrata dai sismografi nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, stata avvertita dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità inferiore pari magnitudo 2.5 con epicentro sempre a Capizzi.Continua a leggere

Terremoto a Massello in provincia di Torino - scossa magnitudo 3.1 : Terremoto a Massello in provincia di Torino, scossa magnitudo 3.1 Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - scossa magnitudo 3.1 a Massello : Terremoto in Piemonte, scossa magnitudo 3.1 a Massello Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località Piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - scossa di magnitudo 3.1 nel Torinese : Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto epicentro nel territorio del comune di Massello, nella Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse zone della regione ma non si hanno notizie di danni.

Torino - Terremoto a Massello : scossa di magnitudo 3.1 tra Pinerolo e Sestriere : terremoto in provincia di Torino. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv alle 19.35 con epicentro a Massello un piccolissimo comune di 53 abitanti alle porte del...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato a sudest dall’isola di Honshu, Giappone, alle 04:39:17 UTC (06:39:17 ora italiana, 13:39:17 ora locale), ad una profondità di 435 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 al largo del Giappone sembra essere il primo su Meteo Web.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5.8 a Sumatra - in Indonesia : La U.S. Geological Survey (USGS), l’agenzia federale statunitense che si occupa del rilevamento dei terremoti, ha registrato due scosse sull’isola di Sumatra, in Indonesia, quando in Italia erano più o meno le 8 del mattino: la prima di magnitudo 5.8, la seconda

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo della costa di Sumatra, in Indonesia, alle 07:57:09 ora italiana (13:57:09 ora locale), ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 in Indonesia sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in mare, nell’area delle Isole Tonga, alle 10:36:32 UTC (12:36:32 ora italiana, 23:36:32 ora locale) ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 3.4 a Reggio Calabria : Terremoto di magnitudo 3.4 a Reggio Calabria La scossa si è verificata alle 11.14 a 3 km di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria Parole chiave: Terremoto Reggio_Calabria ...

Terremoto Reggio Calabria - scossa di magnitudo 3.4 a San Pietro di Caridà : Nuova scossa di Terremoto, dopo lo sciame sismico di qualche giorno fa, con epicentro a San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio e quella di Vibo. L'ipocentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità con magnitudo 3.4. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione.

Terremoto - scossa magnitudo 5 in Albania : due feriti e case danneggiate : Una scossa di Terremoto di magnitudo 5 ha colpito oggi l’Albania: l’epicentro è stato registrato a 12 km a sudest di Corizza, circa 165 km a sudest di Tirana, mentre l’ipocentro è stato localizzato a 9,6 km di profondità. Lo rende noto l’Istituto geofisico americano (Usgs). Media locali riportano che due persone sono rimaste ferite, mentre il ministero della Difesa ha reso noto che almeno cinque case sono state ...

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.8 è stata registrata al largo dello Stato di Jalisco (Messico): l’Istituto geofisico statunitense USGS ha registrato l’evento alle 11:57 UTC, a 241 chilometri dalla località di Tomatlan, con un ipocentro a 10 circa 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.8 è stata registrata al largo dello Stato di Jalisco (Messico): l’Istituto geofisico statunitense USGS ha registrato l’evento alle 11:57 UTC, a 241 chilometri dalla località di Tomatlan, con un ipocentro a 10 circa 10 km di profondità. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 al largo della costa messicana sembra essere il primo su Meteo Web.