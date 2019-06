Tennis | Lorenzo Musetti termina con il Roland Garros la sua carriera da junior Ora

Tennis - ATP 250 Ginevra 2019 : Lorenzo Sonego si qualifica - Thomas Fabbiano cede a Grigor Dimitrov : Esito a doppia faccia per i due italiani impegnati nel turno decisivo delle qualificazioni a Ginevra, in uno dei due ultimi ATP 250 prima del Roland Garros. Lorenzo Sonego centra l’accesso al tabellone principale, battendo il serbo Miomir Kecmanovic per 6-4 7-6(5), mentre Thomas Fabbiano è costretto a cedere per 7-5 6-3 nei confronti del bulgaro Grigor Dimitrov dopo aver lottato con onore di fronte a un personaggio che, a questo livello, ...

Tennis - da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri. Una nuova generazione azzurra da coltivare con cura : Non c’è dubbio che da almeno un anno a questa parte sia un momento molto positivo per il Tennis maschile italiano, che negli ultimi 35 anni, dopo il ritiro dei “moschettieri” della Coppa Davis nel 1976, è stato molto spesso, se non quasi sempre inferiore come movimento rispetto a quello femminile. Ora tocca alle ragazze soffrire un po’, dopo il ritiro di Francesca Schiavone, Roberta Vinci e Flavia Pennetta e invece tra i ragazzi ci sono dei ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Lorenzo Sonego piegato in tre set da Fucsovics. L’azzurro out al primo turno : Un esordio poco fortunato per Lorenzo Sonego nel tabellone principale del “BMW Open”, torneo ATP 250 in corso sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 23enne piemontese (n.69 del mondo) è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics, numero 35 ATP e testa di serie n.8, con il punteggio di 7-5 4-6 7-6 (8) in 3 ore e 7 minuti di partita. Una battaglia nella quale ha prevalso il magiaro che si qualifica ...

Tennis - ATP 250 Monaco 2019 : Lorenzo Sonego domina - rischia - ma alla fine batte Henri Laaksonen e passa le qualificazioni : Lorenzo Sonego si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco. Il ventitreenne torinese ha battuto lo svizzero Henri Laaksonen, numero 3 del suo Paese, con il punteggio di 6-0 5-7 7-6(4). L’azzurro, per accedere al main draw, ha salvato due match point. Per Sonego, adesso, i quattro possibili accoppiamenti in tabellone sono rappresentati dal cileno Cristian Garin, dal tedesco Jan-Lennard Struff, dall’ungherese ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : la grande crescita di Lorenzo Sonego : Non c’è dubbio che per l’Italia nel Masters 1000 di Montecarlo la notizia migliore sia la crescita esponenziale di Lorenzo Sonego, oltre naturalmente a quelle di Marco Cecchinato che si conferma solidissimo sul rosso rimontando e battendo un campione come lo svizzero Stan Wawrinka, che nei primi otto game del match di ieri lo aveva letteralmente preso a pallate, e di Fabio Fognini che malgrado le sue follie e i suoi blackout è riuscito a passare ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo : esordio per Rafael Nadal. L’Italia tifa Fabio Fognini in attesa di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato : Giornata, quella di oggi del Masters 1000 di Montecarlo, dedicata agli incontri che completano il secondo turno del tabellone in modo da arrivare domani agli ottavi di finale con gli accoppiamenti già fatti. L’incontro più atteso per L’Italia è quello di Fabio Fognini che sarà opposto al francese Gilles Simon nel secondo incontro sul Campo dei Principi. Sarà un match molto difficile per il Tennista di Arma di Taggia che ha perso tutti e cinque i ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego agli ottavi - qual è la sua nuova posizione nel ranking ATP? : Lorenzo Sonego ha sconfitto il forte Khachanov e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, prestigioso torneo sulla terra battuta che si sta disputando nel Principato. Il Tennista italiano ha liquidato il numero 12 al mondo con un perentorio 7-6(4) 6-4 e può così proseguire la propria avventura, ora riposerà un giorno e poi attenderà il vincente del match tra Fucsovics e Norrie con l’obiettivo di farsi ancora ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego fa suo il derby - battendo con merito Andreas Seppi in due set : E’ un giorno di gioia per Lorenzo Sonego: il 23enne di Torino, dopo aver approfittato del forfait dell’argentino Marco Trungelliti nel secondo turno delle qualificazioni, dimostra di meritare la presenza nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo battendo, nell’unico derby italiano in programma, Andreas Seppi con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Al secondo turno l’uomo che, la settimana scorsa, ha raggiunto i ...

Tennis - Ranking ATP (15 aprile 2019) : immobili i primi dieci. Lorenzo Sonego sale al numero 96 : In attesa dei possibili stravolgimenti del Masters 1000 di Montecarlo, il Ranking mondiale ATP resta immobile, con i primi dieci che non perdono e non guadagnano neppure un punticino, dopo i tornei andati in scena la scorsa settimana, disertati dagli uomini di punta, già con la testa alla terra monegasca. Top 10 ATP (Ranking al 15.04.2019) 1 Novak Djokovic (Serbia) 11070 2 Rafael Nadal (Spagna) 8725 3 Alexander Zverev (Germania) 6040 4 Roger ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : Lorenzo Sonego accede al tabellone principale grazie al ritiro di Trungelliti : Buone notizie per il Tennis italiano in vista del prossimo Masters 1000 di Montecarlo. Lorenzo Sonego entra nel tabellone principale del torneo sul rosso del Principato, portando a cinque il numero dei giocatori italiani presenti nel main draw. Il piemontese va ad aggiungersi a Matteo Berrettini, Andreas Seppi, Fabio Fognini e a Marco Cecchinato. L’azzurro, infatti, impegnato nelle qualificazioni e vincitore quest’oggi del primo ...

Tennis - ATP Marrakech 2019 : troppo Tsonga per Lorenzo Sonego. Sconfitta in due set ai quarti per l’azzurro : L’ATP di Marrakech diventa terra di conquista per i Tennisti francesi. Dopo Gilles Simon e Benoit Paire, anche Jo-Wilfried Tsonga si è qualificato per le semifinali del torneo marocchino. Una vittoria ottenuta ai danni di Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto nei quarti di finale in due set con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e sette minuti di gioco. Resta comunque un ottimo torneo per il piemontese, che per la seconda volta era ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti sconfitto in tre set da Filip Horansky agli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura del nostro Lorenzo Musetti nell’ATP Challenger di Barletta (Italia). Il talentuoso Tennista nostrano è stato sconfitto dallo slovacco (n.197 del mondo) Filip Horansky con il punteggio di 1-6 6-1 6-2 in 1 ora e 36 minuti di partita. L’azzurrino, dopo aver iniziato piuttosto bene il confronto, è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più esperto avversario, che se la ...

Tennis - ATP Marrakech 2019 : Lorenzo Sonego continua a volare - sconfitto Haase e quarti di finale conquistati : Uno splendido Lorenzo Sonego conquista un posto nei quarti di finale del “Grand Prix Hassan II“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra battuta di Marrakech, in Marocco. L’azzurro (n.103 del mondo), proveniente dalle qualificazioni, ha superato l’olandese Robin Haase, numero 62 ATP, con il punteggio di 7-6 (5) 6-3 in 1 ora e 41 minuti di gioco, bissando il successo ...

Tennis - ATP Challenger Barletta 2019 : Lorenzo Musetti vince ancora - battuto Matteo Arnaldi : Lorenzo Musetti vince ancora all’ATP Challenger di Barletta. Oggi, dopo aver battuto ieri il portoghese Gastao Elias, numero 302 al mondo, ha dominato col punteggio di 6-2 6-0 in meno di un’ora di partita il lucky loser Matteo Arnaldi. Ora il 17enne di Carrara attende il vincente tra Daniel Masur e Filip Horansky. Il match non ha avuto storia, col vincitore degli ultimi Australian Open juniores che ha conquistato i due break decisivi nel terzo e ...