Tennis | Filippo Volandri | “Fognini è il capogruppo di un movimento che sta bene Il

Tennis - Pre-Qualificazioni Internazionali d’Italia 2019 : Andrea Basso accede al main draw - Filippo Baldi nel tabellone delle qualificazioni : Andrea Basso ha vinto le Pre- qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2019 . Il Tennis ta ligure ha sconfitto in finale Jannik Sinner, guadagnandosi la wild card per il main draw del torneo al Foro Italico. Una straordinaria impresa per il numero 419 del mondo, che ha avrà la possibilità di giocare la sua prima partita a livello ATP proprio a Roma. Sinner è entrato nel tabellone delle qualificazioni , ma ha ancora la possibilità di ...

Tennis - ATP 250 Estoril 2019 : Filippo Baldi cede in due set a Pablo Cuevas - ma disputa una buona partita : Finisce di giovedì, dopo il ripescaggio come lucky loser causato dal forfait di Fabio Fognini, l’ATP 250 di Estoril (o meglio, di Cascais, di cui Estoril è una frazione) per Filippo Baldi. Il ventitreenne nato a Milano è stato sconfitto in quasi un’ora e mezza nel match di secondo turno che lo ha opposto all’uruguaiano Pablo Cuevas: 6-2 7-5 il punteggio finale per l’ex numero 19 del mondo, che nei quarti se la vedrà con ...