Tempesta d’amore | anticipazioni tedesche | NILS torna con DESIRÉE e le chiede di sposarlo!

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : TINA sposa RAGNAR - happy end!!! : Anche per TINA Kessler (Christin Balogh) ci sarà un happy end! Dopo una vita segnata dalla sfortuna in amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la dolce cuoca potrà finalmente coronare il suo sogno: sposare l’uomo della sua vita. E per lei sono in arrivo delle nozze da sogno… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: RAGNAR arriva al ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 9 al 15 giugno 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 9 a sabato 15 giugno 2019: Werner sente terribilmente la mancanza di suo fratello André e nemmeno i deliziosi dessert di Tina riescono a tirargli su il morale. Poco dopo, però, l’uomo fa un incontro inaspettato… Xenia tenta ogni strada per danneggiare Christoph, arrivando a coinvolgere la stampa. L’albergatore sembra ormai aver perso l’appoggio di tutti… eccetto Annabelle! La ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Il Complotto tra Xenia e Robert! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: Xenia chiede aiuto a Robert contro Christoph. Eva cede a Christoph Anticipazioni Tempesta d’amore: Xenia si appella a Robert nella sua battaglia per annientare Christoph che, nel frattempo, continua a sedurre Eva. Il matrimonio dei Saalfeld è ormai in crisi… Joshua e Denise passano dei momenti indimenticabili insieme, mentre Paul racconta una ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Eva e Christoph vengono salvati! Ma sono due persone diverse… : Sarà un lieto fine a metà quello con cui terminerà la drammatica storyline del disastro aereo di Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach). Come sappiamo, negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore i due Saalfeld saranno vittime di un incidente aereo e si ritroveranno a lottare insieme per la sopravvivenza. Una lotta da cui usciranno vincitori, anche se con delle ferite profonde… Ecco dunque cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : JOSHUA BACIA DENISE e le dichiara il suo amore! : Il grande momento è finalmente arrivato! Dopo lunghi mesi si pene d’amore, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore per DENISE Saalfeld (Dieter Bach) è arrivato finalmente il momento della rivincita in campo sentimentale: JOSHUA Winter (Julian Schneider) si è innamorato di lei! E il giovanotto non tarderà a farsi avanti… Ecco infatti cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : il ricatto di Annabelle : anticipazioni Tempesta d’amore, trame straniere: Joshua si sente in colpa Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore svelano che presto i rapporti tra Annabelle e Joshua saranno decisamente tesi. Mentre nelle puntate in onda in Italia i due ragazzi fanno ormai coppia fissa, nelle puntate straniere Joshua lascerà Annabelle dopo aver scoperto gli intrighi della ragazza e aver capito di essere innamorato di Denise. Nelle puntate ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : inizia il triangolo tra CHRISTOPH - EVA e ROBERT! : Il triangolo più atteso della quindicesima stagione sta per iniziare! Tra pochissimo i telespettatori italiani di Tempesta d’amore assisteranno all’inizio di un intreccio sentimentale davvero clamoroso, capace di mettere in crisi un matrimonio che dura ormai da parecchi anni tra due ex protagonisti della soap. E attenzione perché il risultato sarà tutt’altro che scontato, tanto da essere tutt’ora in bilico nelle puntate tedesche… Ecco dunque ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Xenia si allea con Boris e Robert per distruggere Christoph! : Il momento della vendetta è arrivato! Dopo aver visto la propria vita rovinata dall’uomo da lei sposato e aver portato avanti contro di lui una guerra apparentemente interminabile, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Xenia Saalfeld (Elke Winkens) deciderà che è arrivato il momento di sferrare l’attacco finale contro il suo nemico di sempre. E da questo momento in poi nulla sarà più come prima… Ecco dunque cosa accadrà nelle ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Joshua e Denise uniti da una caccia al tesoro! : Continua a tenere banco nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il triangolo tra i tre protagonisti della quindicesima stagione: Joshua Winter (Julian Schneider), Denise Saalfeld (Helen Barke) e Annabelle Sullivan (Jenny Löffler). Proprio quando quest’ultima si convincerà di avere definitivamente conquistato il cuore del figlio di Robert (Lorenzo Patané), infatti, si accorgerà che la sorellina non è del tutto fuori dai giochi… anzi! Ecco ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : ANDRÉ e il suo SOSIA - l’incredibile storia! : È una storia davvero incredibile quella che sta per essere raccontata nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Ed il protagonista assoluto sarà un personaggio uscito di scena misteriosamente qualche settimana fa: ANDRÉ Konopka (Joachim Lätsch)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: ANDRÉ rapito dai Servizi Segreti Come sappiamo, negli ...

Anticipazioni Tempesta d’amore - prossime puntate : la bugia inattesa : Tempesta d’amore, Anticipazioni dal 2 all’8 giugno: Tina in crisi per Robert Le nuove puntate di Tempesta d’amore vedranno Tina sempre più in crisi. La giovane cuoca dovrà avere a che fare con una sfida gastronomica e cercare di reprimere i suoi sentimenti per Robert. Il lavoro però finirà per avvicinarla all’uomo e in un momento di enfasi Tina lo bacerà. Christoph vedrà tutta la scena a Tempesta d’amore e ...

Tempesta d’amore - anticipazioni e trame puntate dal 2 all’8 giugno 2019 : anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 2 a sabato 8 giugno 2019: Tina deve affrontare una grossa sfida sia in cucina che in amore: non solo deve reprimere i propri sentimenti per Robert, ma anche convincere un importante critico gastronomico! E, come se non bastasse, le due cose si riveleranno legate… Christoph ordina ad Annabelle di avvicinarsi ulteriormente a Joshua per portarlo dalla propria parte. Peccato ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Arriva il Sosia di André Konopka! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019: confronto tra Tina ed Eva! Arriva Wolfgang che somiglia molto ad André! Anticipazioni Tempesta d’amore: Tobias difende Paul e Romy dalle “incursioni” di Jessica! Xenia vicinissima a distruggere Christoph! Aspro confronto tra Tina ed Eva! Joshua delude Denise! Werner riceve una “strana” visita! Amori al capolinea a causa di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Annabelle inganna André e ricatta Werner! : Tale madre, tale figlia! Dopo l’uscita di scena di Xenia Saalfeld (Elke Winkens) il Fürstenhof troverà subito una degna erede dell’ex moglie di Christoph (Dieter Bach) come dark lady proprio nella figlia di quest’ultima. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore sarà infatti Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) a dettar legge all’hotel a cinque stelle. E a farne le spese sarà, suo malgrado, Werner (Dirk Galuba)… Ecco infatti cosa accadrà nella ...