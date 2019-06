Tasse | Tria firma il decreto sulla proroga dei versamenti di luglio

Salvini vede Tria : ora taglio Tasse : 11.40 "E' stato un colloquio interessante su tutti i temi economici: abbiamo discusso dell'atteggiamento da tenere nei confronti dell'Europa, della necessità di sbloccare i cantieri e le grandi opere, in generale del rilancio economico del Paese". Così il vicepremier Salvini al termine dll'incontro al Mef con il ministro dell'Economia, Tria. Salvini insiste sulla necessità di procedere con il "taglio delle tasse".Erano presenti anche ...

Confindustria L'Aquila “Bocciata in Commissione Parlamentare la proroga delle Tasse sospese : L'Aquila - “E' stata bocciata, ieri, in Commissione la proroga della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma 2009. Nonostante le rassicurazioni ufficiose avute dai rappresentanti del Governo, in merito all'iter del procedimento, e gli allarmi e le preoccupazioni lanciate dalle associazioni di categoria nell'ultimo tavolo in Regione, convocato dal presidente, Marco Marsilio e nella conferenza stampa congiunta di ...

Giovanni Tria avverte : “No aumento deficit per tagliare le Tasse - servono coperture strutturali” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avverte che l'ipotesi di aumentare il deficit per tagliare le tasse e introdurre una riforma fiscale è da scartare: "Per finanziare riforme fiscali strutturali servono coperture altrettanto strutturali, il deficit può coprire solo investimenti o esigenze temporanee".Continua a leggere

Tria al Sole 24 Ore : «No a nuovo deficit per tagliare le Tasse» : «Non drammatizziamo il confronto con la Uele loro previsioni sono in linea con quelle contenute nel Def. Ai rilievi sul debito in arrivo risponderemo che tra i fattori rilevanti c’è prima di tutto la crisi economica». Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in un’intervista al Sole 24 Ore in edicola giovedì 9 maggio...

Tria - lotta all'evasione per meno Tasse : "Da un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi, derivano risorse per ridurre la tassazione sui fattori produttivi e sostenere la crescita". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria, alla cerimonia del giuramento degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo "Il rafforzamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, alla corruzione ed ...

Tria ai cadetti : combattete l'evasione «Il Paese avrà meno Tasse e più crescita» : Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, il capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli è il comandante generale della Guardia di ...

Giovanni Tria conferma la flat tax in manovra - "giù le Tasse al ceto medio". Ma ad ora aumentano Iva e accise : Nessun peccato di ottimismo nelle stime macroeconomiche, né per quanto ha riguardato il 2018 né per il 2019, per il quale la previsione di crescita - pari a +0,2% - è "equilibrata". Giovanni Tria respinge la narrazione della fuga in avanti del Governo rispetto alla realtà di un paese che non cresce: "Le tendenze dei primi due mesi mostrano dati incoraggianti, la produzione ha invertito il trend negativo e ha segnato ...

Flat tax - il ministro Tria : “Serve una riforma fiscale per abbassare le Tasse al ceto medio” : “Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio”. È con queste parole che Giovanni Tria ha spiegat il senso della Flat tax e del reddito di cittadinanza. Una sorta di apertura alla misura chiesta dalla Lega, che ancora oggi con Matteo Salvini è tornata a ribadire di “abbassare le tasse”. “Certo, non bisogna perdere di vista la stabilità finanziaria, ...

Tria - meno Tasse per il ceto medio : Per quanto riguarda poi il futuro di Alitalia 'le trattative vanno avanti, non è il ministro dell'Economia che deve definire il piano indusTriale', chiude Tria.