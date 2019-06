Taekwondo | Grand Prix Roma 2019 | Vito Dell’Aquila e Simone Alessio per illuminare il Foro

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) L’attesa sta per terminare: si aprirà domani nella splendida cornice delItalico dila prima tappa del World, competizione di primo piano del calendario internazionale che porterà in Italia le stelle della disciplina a livello mondiale. L’appuntamento rappresenterà una vetrina importantissima per tutto il movimento italiano, reduce da una trionfale rassegna iridata chiusa con la prima storica medaglia d’oro e protagonista di una costante e sorprendente crescita nelle ultime stagioni. Il Direttore Tecnico Claudio Nolano, premiato a Manchester come miglior allenatore del settore maschile nell’ultimo Mondiale, potrà contare su quattordici azzurri con ambizioni differenti, ma con il comune desiderio di provare a lasciare un segno nella competizione. Negli appuntamenti delgli atleti gareggiano suddivisi nelle otto categorie olimpiche: -58 kg, ...

Neko_PLS : RT @Ricciotto_: Esport, @IGChannel_ITA e @taekwondofita su @Gazzetta_it per una collaborazione emozionante! #MakeHistory #romagrandprix htt… - Paolo17410120 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Taekwondo, #GrandPrixdiRoma, sogni #Italia VIDEO - Ricciotto_ : Esport, @IGChannel_ITA e @taekwondofita su @Gazzetta_it per una collaborazione emozionante! #MakeHistory… -