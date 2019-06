Tacchi al lavoro? Il ministro giapponese conferma l’obbligo | «Sono necessari»

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) «e appropriati». Ildella salute e delha liquidato così la questionealti al. Takumi Nemoto ha ricevuto notizia della petizione del #KuToo e l’ha rispedita al mittente, ovvero a Yumi Ishikawa. L’attrice e scrittrice, è la fondatrice del movimento che chiaramente si ispira al #MeToo e che chiede al governodi introdurre una legge per proibire ai datori diobbligare le dipendenti a indossare calzature eleganti. Di certo non avrà il voto delNemoto. «È socialmente accettato», ha detto il politico, «e rientra nel campo di ciò che è adeguato eo dal punto di vista professionale». Questo signore e i suoi colleghi nonnuovi a uscite considerate sessiste. Già lo scorso anno il deputato Kanji Kato ha detto che le donne dovrebbero avere figli perché le single diventano un peso per la ...

