Svolta storica per le auto | ecco il primo pneumatico senza aria FOTO e DETTAGLI

(Di giovedì 6 giugno 2019) Michelin e General Motors hanno presentato a Movin’On, il summit per la mobilità sostenibile, una nuova generazione di pneumatici airless per, il prototipo MICHELIN Uptis (“Unique Puncture-proof Tire System) a prova di foratura. Michelin e GM hanno annunciato di aver avviato una partnership di ricerca tramite la quale le due società intendono testare il prototipo Uptis per equipaggiare lea partire dal 2024. Le due società stanno già testando Uptis, attualmente su veicoli come la Chevrolet Bolt EV. In seguito, questi test proseguiranno in condizioni reali su una flotta di veicoli Bolt EV in Michigan, USA. Essendo una soluzione “airless”, Uptis elimina il rischio di forature e consente : aglimobilisti di sentirsi più sicuri durante i loro spostamenti in; ai proprietari di flotte e ai professionisti di ridurre i tempi di inattività e ottimizzare la ...

