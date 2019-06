Svelata la finestra di lancio di GreedFall nel nuovo trailer E3 dedicato alla storia

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019), l'ultimo GDR sviluppato da Spiders, vi invita ad esplorare la magica isola di Teer Fradee, nelE3 Story. Esaltando la libertà d'azione e le scelte del giocatore,vi permetterà di forgiare il vostro destino, a partire da settembre 2019, su PlayStation 4, Xbox One e PC.Ildi oggi ci introduce all'epicae ambientazione di, dove colonizzatori, mercenari e cacciatori di tesoro lasceranno il vecchio continente per convergere su un'isola pregna di potere magico - che si dice nasconda ingenti ricchezze e segreti perduti.disperata ricerca di una cura per salvare il vostro continente d'origine da un'epidemia disastrosa, vi ritroverete nel mezzo di tensioni sempre maggiori tra i colonizzatori invasori e gli indigeni locali protetti da Guardiani sovrannaturali, manifestazioni della magia dell'isola.Leggi altro...