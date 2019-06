Superbike | GP Spagna 2019 | Bautista deciso a tornare davanti ma Rea promette battaglia

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) A quasi un mese di distanza dal piovoso weekend di Imola laè pronta a riaccendere i motori in vista dell’imminente GP disul circuito Angel Nieto di Jerez. Alvaroarriva al settimo appuntamento del Mondiale con quarantatré punti di margine sul quattro volte campione Jonathan Rea, dopo che per la prima volta in stagione il nordirlandese ha rosicchiato sette lunghezze al rivale in occasione di gara-1 del GP d’Italia. Un vantaggio netto quello mostrato tra le tortuose curve imolesi da parte della Kawasaki di Rea, che è stato molto sfortunato nel trovare le condizioni di bagnato aggravate alla domenica pomeriggio, fattore che ha portato la direzione gara a cancellare una gara-2 avviata sulla falsa riga della precedente, conin netta difficoltà anche rispetto al compagno di team Chaz Davies. È presto e sarebbe del tutto prematuro parlare della ...

