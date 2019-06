Stadio della Roma | nuova impasse sulla viabilità | il pasticcio della “contestualità”

Lo Stadio della Roma si fa di sicuro - anzi no : Roma. Nessun passo avanti sullo Stadio della Roma. “Le parole sono solo parole, ma contano i fatti”, ha detto allusivo l’avvocato Mauro Baldissoni, vicepresidente esecutivo della As Roma uscendo ieri sera dal sesto e lunghissimo incontro – è durato cinque ore – tra Roma Capitale, As Roma ed Eurnova

Pelonzi : Raggi non sa come districarsi da impianto della Roma - avviata procedura Stadio-exit : Roma – “Raggi sul progetto stadio della Roma non sa come uscire dal pantano in cui si e’ infilata. La delibera taglia-cubature e taglia-opere pubbliche un disastro. E ora? Iniziera’ una manfrina per giustificare la ‘stadio exit’ e poi ennesimo scaricabarile sul fallimento”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito democratico capitolino. L'articolo Pelonzi: Raggi non sa come ...

Stadio della Roma : oggi tavolo tecnico in Comune - presente Baldissoni : Roma – Guidata dal vicepresidente esecutivo della societa’ con delega al progetto Stadio, Mauro Baldissoni, la delegazione tecnica della Roma e’ arrivata nella sede del dipartimento capitolino Urbanistica a via del Turismo per il tavolo con gli uffici del Campidoglio e i rappresentanti della società Eurnova, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura della convenzione urbanistica per il progetto dello Stadio della Roma a ...

Kinsey Wolanski - le immagini dell’invasione di campo della ragazza in finale di Champions League dagli spalti e dal tunnel dello Stadio [VIDEO] : Già detto di come sia stata la protagonista della serata di Champions League tra Tottenham e Liverpool, Kinsey Wolanski ha praticamente raggiunto il suo obiettivo: quello di pubblicizzare il sito per adulti del fidanzato, noto youtuber. Inoltre, è cresciuto a dismisura il seguito di followers sul suo profilo ufficiale Instagram. Chi è Kinsey Wolanski: l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la ...

“Togliete la stella di Antonio Conte dallo Stadio della Juve” : i tifosi bianconeri lanciano una petizione dopo la firma con l’Inter : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”. È la petizione lanciata su change.org da un tifoso bianconero che si fa chiamare Buddy Guy Black&White e che in poche ore ha raccolto migliaia di sostenitori. Il motivo? Antonio Conte ha firmato con l’Inter e dalla prossima stagione sarà lui il nuovo allenatore della squadra milanese. Una notizia che molti juventini hanno visto come un vero e proprio ...

"Togliete la stella di Conte dallo Stadio della Juve". Tifosi bianconeri lanciano petizione : “Togliete la stella di Antonio Conte dallo Juventus Stadium”, è il grido di parte della tifoseria bianconera, determinata ad eliminare il nome del ct dal Cammino delle Stelle realizzato nello stadio per celebrare i 50 personaggi più rappresentativi della squadra torinese. Il motivo? L’incarico di nuovo allenatore dell’Inter.Nella “walk of fame” bianconera ci sono i più grandi: da ...

Fiorentina - i Della Valle mai più allo Stadio con un clima così : Salvezza con il brivido per la Fiorentina, la squadra viola ha conquistato l’obiettivo dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa e la contemporanea sconfitta dell’Empoli contro l’Inter, adesso l’obiettivo è quello di programmare il futuro con l’ormai imminente cambio di proprietà e con il club che finirà nelle mani di Commisso. Nel frattempo gli attuali proprietari Diego ed Andrea Della Valle non ...

Gaetano Curreri cade sul palco della data zero del tour degli Stadio - femore rotto e riposo assoluto : Gaetano Curreri cade sul palco della data zero del tour. La scivolata si è verificata a mezz'ora dalla fine dell'evento in programma Castelraimondo venerdì scorso. Il cantante è scivolato sul palco di quello che avrebbe dovuto aprire il nuovo tour e sarà ora costretto ad un periodo di riposo. Il frontman degli Stadio è caduto durante una performance. Nessun malore ma paura tra il pubblico che affollava la sala del Lanciano Forum che ...

La storia di Christian - adolescente malato di cancro e tifoso della Roma : la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo Stadio : Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ...

Stadio Fiorentina - sindaco Nardella : “Pronti al confronto” : Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha risposto a distanza all’azionista di maggioranza della Fiorentina Diego Della Valle, che in una lettera apparsa quest’oggi su “La Nazione” ha puntato il dito non solo contro i tifosi ma anche contro l’amministrazione comunale: “Mi sembra ragionevole l’esigenza di arrivare alla fine del campionato. Poi noi siamo pronti per un confronto aperto, pubblico, su ...

VIABILITA' E SICUREZZA Stadio - In occasione della partita al 'Paolo Mazza' di domenica 12 maggio 2019 alle 18 : Provvedimenti di viabilità per la SICUREZZA relativi all'incontro di calcio Spal-Napoli. GLI SBARRAMENTI 10-05-2019 / Giorno per giorno In occasione della partita di calcio Spal - Napoli che si terrà ...

Nuovo Stadio della Roma - De Vito ai pm : «Sono incorruttibile» : De Vito è stato arrestato con il suo braccio destro, l'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto quest'ultimo il presunto anello di congiunzione col mondo imprenditoriale. I due avrebbero cavalcato un ...

Stadio della Roma - De Vito ai pm : “Non sono un corrotto né corruttibile. Tutte le decisioni condivise da intero gruppo M5s” : “Non sono un corrotto né una persona corruttibile”. L’ex presidente dell’assemblea Capitolina, Marcello De Vito, ha fornito dichiarazioni spontanee ai pm della procura di Roma nel carcere di Regina Coeli, dove è rinchiuso dal 20 marzo scorso con l’accusa di corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sullo Stadio della Roma. Durante l’incontro con i magistrati, durato circa 2 ore, “ha fornito ...

Delibera stop Stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...