Spazio | le nuove sfide del vettore europeo Vega

(Di giovedì 6 giugno 2019) La nuova sfida del? In autunno lancerà oltre 40 cubesat assemblandoli tra loro grazie a un innovativo sistema modulare. Sarà così possibile abbattere i costi del lancio, offrendo alle aziende passaggi sempre più economici a bordo del lanciatore. Oltre ai cubesat commerciali,porterà in orbita anche 3 satelliti dell’Esa per l’osservazione del nostro pianeta. Questi lanci – spiega Global Science – diventeranno di routine a partire dal 2020, una volta operativa l’evoluzione di, il potenteC, che sarà in grado di trasportare un carico da oltre 700 chilogrammi. Il debutto della nuova configurazione del lanciatore è previsto nel marzo 2020. A bordo ci sarà il satellite scientifico Lares-2 dell’Agenzia Spaziale Italiana, destinato a calcare le orme del primo Lares, sempre dell’Asi, inviato in orbita nel 2011 in occasione del primissimo liftoff ...

