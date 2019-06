Sovranisti e populisti | la solitudine degli italiani eletti all’Europarlamento

ilfogliettone

(Di giovedì 6 giugno 2019) Dovevano essere, sia secondo la narrazione leghista che secondo quella pentastellata, le elezioni europee della svolta, una svolta sovranista ("meno Europa") o populista ("Europa del popolo e non più dell'establishment"). Invece, il risultato del voto - deludente per i Cinquestelle (17,7% e 14, 3 in meno del 2014) e trionfale per la Lega (34,3% e 28, 23 in più del 2014) - ha consegnato gli eurodeputati della maggioranza di governo italiano a una condizione di rumorosa: si vorrebbero determinanti, o almeno influenti, nella nuova legislatura; e invece sembra proprio tutto quel promettere grandi svolte sia stato molto clamore per nulla.Perché da una parte la Lega non è ancora riuscita a convincere tutte le formazioni della destra nazional-sovranista a lasciare i loro attuali rispettivi gruppi politici per formare il "supergruppo" prospettato da Matteo Salvini ...

NicolaPorro : #Europee2019 Giornaloni e politologi continuano a sparare a zero contro sovranisti e populisti. Ma - come sostiene… - giannettimarco : @secaputo @RaiStudio24 @RobVicaretti Ogniuno guarda hai propri interessi quando lo facciamo noi italiani siamo defi… - Alittronico : RT @RimmelD2019: @_GrayDorian Per me se buttiamo nell'umido tutti sti termini populisti, sovranisti, fascisti, destra, sinistra e centro e… -