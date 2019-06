Sono stati condannati i genitori di un bambino di 7 anni che era morto per un’otite

Gossip Uomini e Donne - Alessio si sfoga sui social : “Sono stati mesi…” : Alessio Campoli parla dei mesi difficili a Uomini e Donne Alessio Campoli e Angela Nasti, esattamente una settimana fa, si sono messi insieme. Difatti i due si sono conosciuti ed innamorati negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne. E a distanza di 7 giorni da quel momento, il giovane ex corteggiatore ha voluto esprimere una sua opinione su questa sua esperienza televisiva, asserendo schiettamente su instagram: “Sono stati mesi ...

In Sudan le opposizioni dicono che Sono stati recuperati nel Nilo i corpi di 40 manifestanti uccisi dai militari : In Sudan le opposizioni hanno detto che sono stati recuperati nel Nilo una quarantina di corpi di manifestanti uccisi dai militari negli ultimi due giorni. Mercoledì il bilancio dei civili morti negli scontri si è aggravato: l’organizzazione di medici vicina

Otto soldati Sono stati uccisi in un attacco a un posto di blocco nella penisola del Sinai - in Egitto : Otto soldati sono stati uccisi in un attacco compiuto mercoledì in un posto di blocco nei pressi della città di El-Arish, nel nord della penisola del Sinai, in Egitto. L’agenzia di stampa Middle East News Agency (MENA) ha scritto in un post

Destiny 2 : una serie di inquietanti sussurri Sono stati segnalati da vari giocatori : La Stagione della Ricchezza arriva domani in Destiny 2, ma i giocatori hanno scoperto qualcosa di molto inquietante all'interno del gioco.C'è un video che sta facendo il giro del web dedicato proprio al gioco di Bungie. Come riporta Forbes, l'utente MP Slowly è riuscito a captare una serie di sussurri che ha registrato nel video che potrete visionare in calcio a questo articolo. Questi sussurri formerebbero la frase "I saw what happened", ovvero ...

Avvistati 5 corpi sull’Himalaya - forse Sono i dispersi : L'aeronautica indiana ha individuato cinque corpi durante una perlustrazione alla ricerca dei sette scalatori e del loro sherpa indiano dispersi da giorni sull'Himalaya. I quattro inglesi, due americani e un australiano stavano tentando di scalare la parete est del Nanda Devi, una delle cime piu' ostiche dell'India.

A Palermo Sono stati sequestrati 700 chilogrammi di tonno : A Palermo i carabinieri hanno sequestrato otto tonni, per un peso complessivo di 700 chilogrammi, perché non erano etichettati e tracciati in modo corretto ed erano conservati in un furgone non refrigerato. La persona che ne era in possesso, un uomo

Sono stati avvistati cinque corpi sul Nanda Devi - nell’Himalaya : Durante una missione di soccorso per cercare otto alpinisti dispersi dal 26 maggio sul Nanda Devi, un massiccio montuoso dell’Himalaya nel nord dell’India, Sono stati avvistati cinque corpi, scrive l’agenzia di stampa Reuters. Le autorità indiane che guidano la missione

Mafia Foggia - due arresti per la faida del Gargano : “Sono stati loro a sparare al reggente del clan di Vieste” : Sono stati loro a spararare Marco Raduano, il reggente del clan di Vieste. Almeno secondo la procura antiMafia di Bari che ha chiesto e ottenuto l’arresto di due pregiudicati della stessa città in provincia di Foggia. Gli uomini della polizia e dei carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per i due uomini, ritenuti affiliati al clan di Girolamo Perna. Sono accusati del tentativo di omicidio del boss rivale ...

Calabria - 4 speleologi bloccati nell’Abisso del Bifurto : Sono stati sorpresi da ondata improvvisa che rende impossibile l’uscita : sono stati sorpresi da un’ondata improvvisa mentre si trovavano all’interno della grotta Abisso del Bifurto e non riescono più a uscire. sono bloccati da ore, quattro speleologi italiani nella cavità che si trova in provincia di Cosenza. A dare l’allarme attorno alle 16.30 è stato un quinto membro del gruppo che è riuscito ad uscire dall’abisso pochi istanti prima dell’onda. Sul posto stanno operando diverse squadre ...

Sabato ci Sono stati alcuni terremoti in Albania - il più forte di magnitudo 4.9 : Sabato 1 giugno nell’Albania meridionale ci sono stati alcuni terremoti, il più forte con magnitudo 4.9 nei pressi del confine con la Grecia. Le scosse hanno causato danni a un centinaio di feriti e il ferimento di almeno quattro persone

Da Manchester : “Hysaj – Utd ci Sono già stati contatti - la situazione” : Il Manchester United mette nel mirino Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Il terzino destro e il suo agente, Mario Giuffredi, hanno confermato la volontà di lasciare il club azzurro nel corso della prossima estate. I media inglesi rivelano l’interesse dei Red Devils, svelando che non siamo di fronte ad una novità assoluta: lo scorso novembre infatti lo United bussò alla porta di De Laurentiis, ma fu lo stesso calciatore a mettere a ...

149 richiedenti asilo Sono stati trasferiti dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario dell’ONU : 149 fra rifugiati e richiedenti asilo sono stati trasferiti oggi dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario organizzato dall’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati. Le persone arrivate in Italia provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia: più di un

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e gli altri Sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

LIVE Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 1-2 nel primo set - non ci Sono stati break : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...