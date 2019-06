Siti per scaricare film gratis in Italiano

AIDS - gli esperti : “I sieropoSitivi in terapia antiretrovirale non trasmettono l’Hiv” : Le nuove terapie per contrastare l’AIDS stanno mutando drasticamente le caratteristiche del contagio. Chi fa un uso corretto e regolare delle cure antiretrovirali necessarie, infatti, ha un rischio di trasmettere l’infezione da Hiv pari a zero. Ciò non implica che si possa abbassare la guardia, anche perché queste terapie non proteggono da altre malattie sessualmente trasmissibili; tuttavia diventa possibile superare lo stigma e ...

Oroscopo giugno - segni Top e Flop : stelle poSitive in amore per l'Ariete : giugno è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello Zodiaco durante il nuovo mese? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute e classifica dei segni Top e Flop. Sarà un mese decisamente positivo per l'Ariete e il Leone, che soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali potranno fare affidamento ...

C’è un piano per assegnare i domini dei Siti con la blockchain : Il sistema dei nomi dei domini con i quali identifichiamo i siti web è molto vulnerabile alla censura e agli attacchi informatici. Handshake network è un progetto open-source che sta cercando di decentralizzare il sistema di denominazione di internet, creandone uno alternativo che nessuno riesca a controllare. In questo modo gli attacchi che sfruttano le vulnerabilità dns (domain name service) e i governi che agiscono sui nomi di dominio per ...

Doping – Brutta tegola per la Nazionale italiana di basket e l’Olimpia Milano : Christian Burns poSitivo : Christian Burns risultato positivo: il cestista italiano ha fallito un test antiDoping lo scorso maggio A pochi giorni dalla grande festa della finale Scudetto di basket e della preparazione degli azzurri in vista dei Mondiali 2019 arriva un brutto colpo per la Nazionale italiana e l’Olimpia Milano: Christian Burns ha fallito un test antiDoping, effettuato da Nado Italia dopo una partita dell’Olimpia Milano contro l’Alma ...

Formula 1 – Il piccolo Harry non ce l’ha fatta - Hamilton commosso sui social : “sei stato luce poSitiva per noi” [FOTO] : Il piccolo tifoso di Hamilton non ce l’ha fatta, così il pilota della Mercedes gli ha dedicato un dolce messaggio sui social Il piccolo Harry Shaw non ce l’ha fatta, è morto nella giornata di sabato dopo una tremenda malattia chiamata ‘sarcoma di Ewing’, un tumore alle ossa che non gli ha lasciato scampo. Un piccolo ometto coraggioso che ha affrontato il male a testa alta, riuscendo a far commuovere anche il suo ...

Streaming calcio : i migliori Siti per seguire le partite : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di Streaming calcio per seguire le partite. Questi portali funzionano tutti in modo davvero molto simile fra loro: c’è di solito una homepage con gli eventi che leggi di più...

Dragon Quest Walk sarà il Pokémon Go della serie? Annunciato per dispoSitivi mobile : Dragon Quest è pronto a lanciare il proprio Pokémon Go? Dando un'occhiata ad alcune caratteristiche dell'appena annuncio Dragon Quest Walk i punti in comune effettivamente ci sono ma Questo progetto rimane almeno in parte avvolto nel mistero.Come riportato da VG247.com, il gioco è stato ufficialmente Annunciato per il territorio giapponese (non sappiamo se arriverà in occidente ma probabilmente sì) e si propone come un titolo mobile che si basa ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : TOTS Super Lig garantito. RequiSiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di Garanzia TOTS Superlig che permette di ottenere una card garantita della Squadra della Stagione della Superlig, il massimo […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: TOTS Super Lig garantito. Requisiti, premi e ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Italia 2019 : “Aver perso punti nei confronti di Marquez al Mugello non è poSitivo” : E’ arrivato un terzo posto per Andrea Dovizioso nel GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello, il forlivese puntava molto, credendo che la Rossa potesse consentirgli di replicare il risultato del 2017. L’esito non è stato di certo negativo, visto il successo del compagno di team Danilo Petrucci ma è chiaro che il secondo posto del campione del mondo in carica Marc Marquez non è una buona ...

L'oroscopo del giorno 4 giugno - da Bilancia a Pesci : martedì poSitivo per Scorpione : L'oroscopo del giorno martedì 4 giugno 2019 toglie il velo con piacere al secondo giorno dell'attuale settimana. L'Astrologia è pronta a regalare non una, bensì due splendide notizie molto interessanti a livello astrologico. Ansiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, curiosità più che legittima quindi subito da esaudire: imminente il transito di Luna e Mercurio in Cancro questo martedì 4 giugno. Lecito pertanto aspettarsi molteplici novità ...

Atletica - prestazione poSitiva per Elena Vallortigara ai Campionati Assoluti : l’azzurra torna a saltare 1.90 : La carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su misure dignitose con l’1,90 saltato al terzo tentativo Rialza la testa Elena Vallortigara. Nella seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti, l’azzurra torna a 1,90 nel salto in alto a Vicenza, con la maglia dell’Assindustria Sport Padova. A due giorni dall’opaco 1,78 nella fredda serata di Stoccolma in Diamond League, la carabiniera vicentina di Schio si riaffaccia su ...

Mugello - pole poSition per Marquez davanti a Quartararo e Petrucci : Lo spagnolo Marc Marquez all'ultimo secondo conquista la pole position nel Gp d'Italia di MotoGp sul circuito del Mugello con il tempo di 1.45.519. Il campione della Honda ha beffato nel...

Il 2019 è incominciato sotto il segno del «bestione» per A58-TEEM : nel primo trimestre è record di tranSiti dei TIR lungo l’Autostrada : Per A58-TEEM il 2019 è iniziato sotto il segno del «bestione» perché, da gennaio a marzo, i transiti di mezzi pesanti lungo l’Arteria taglia-file sono aumentati rispetto al primo trimestre dell’annata record 2018 ufficializzata dai dati (+14% sul 2017) diffusi dall’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori. Nel periodo preso in esame dai tecnici di Tangenziale Esterna SpA, una media giornaliera di 17.500 autoarticolati e ...

Vikey - entro 2019 3.000 dispoSitivi per accogliere ospiti da remoto : Roma, 30 mag. (Labitalia) - Dal 2016 ha rivoluzionato la gestione dell'accoglienza degli ospiti in[...]