Shockwave di Liam Gallagher in anteprima live a Londra video | il nuovo singolo anticipa

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019)diè stato ufficialmente presentato il 5 giugno in. Si tratta del, che l'ex Oasis lancia a sorpresa, primazione deldisco di inediti di prossima pubblicazione. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato lo stesso artista in occasione del concerto che ha tenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, alla Round Chapel di. Un ristretto numero di fan - i presenti all'evento - hanno così avuto la possibilità di assistere a quella che è stata la prima esibizione in assoluto disulle note delpezzo inedito,, che da venerdì 7 giugno sarà disponibile in rotazione radiofonica in tutto il mondo e in digital download. Sono bastate poche note ai fan diper realizzare che quel pezzo non era uno degli abituali nella scaletta dei suoi concerti. Qualcuno ha iniziato a riprendere la ...

OptiMagazine : Shockwave di Liam Gallagher in anteprima live a Londra: il nuovo singolo anticipa il prossimo album - _medimex : #Medimex2109 Liam Gallagher: a sorpresa dal vivo la nuova 'Shockwave' Ecco la nuova canzone dell'ex Oasis, primo si… - Noovyis : Un nuovo post (Liam Gallagher presenta dal vivo il nuovo singolo “Shockwave”) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -