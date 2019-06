Un pugno negli occhi! Il make up di Chiara Ferragni non piace

(Di giovedì 6 giugno 2019)sbarca sul Lago di Como per presentare la nuovissima collezione di trucchi ideata con Lancome. Ma il web non apprezza e piovono critiche sul look realizzato per la serata., sul lago di Como per presentare la sua linea diup in collaborazione con Lancome, ha ricevuto parecchie critiche sotto l’ultima foto pubblicata su Instagram. Nella pubblicazione la 32enne ha mostrato il look creato per la serata di presentazione della capsule appena uscita: “Che giornata meravigliosa sul Lago di Como! Abbiamo creato questo look usando la mia collezione #Lancomex".Ma il web pare non aver gradito il trucco sui toni del rosa, come dimostrano le aspre critiche. “Che trucco orribile, sembra che tu abbia preso unocchi”, e ancora: “Pensavo di essere l’unica ad odiare questoup, ma vedo che è opinione comune…sguardo spento e appesantito, ombretto esagerato per uno sguardo che fa ‘cazzotto sull’occhio’… ma chi ti ha truccata?!”.