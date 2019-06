Security | centro italiano EISAC per la gestione emergenze tra i migliori al mondo per

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il primoin Europa per la sicurezza delle infrastrutture strategiche,.it, nato in Italia dalla collaborazione tra ENEA e INGV, è stato incluso dal competente ufficio ONU nella lista delle24strutture tecnologiche alper ladelleda eventi naturali. La selezione è stata comunicata al Forum internazionale dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi da catastrofi UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), che si è svolto recentemente a Ginevra, nel corso del quale il.it ha presentato le proprie tecnologie..it (European Infrastructure Simulation and Analysis Centre Italia) è il primo di una serie di centri interconnessi che nasceranno in Europa per supportare Protezione Civile, pubbliche amministrazioni e gestori delle infrastrutture nella protezione delle reti critiche; l’obiettivo è di ...

