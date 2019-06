Sebastian Vettel F1 | GP Canada 2019 | “Fino a qui abbiamo lottato con Max ma il nostro

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Ferrari al crocevia di Montreal. Il tedesco interromperà il digiuno? : Giorni di speranze o di sogni. Da come la si veda, l’avvicinamento al prossimo GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1, ha in sé queste sensazioni. Il campionato, allo stato attuale delle cose, è stato marchiato fuoco dalla Stella a tre punte. La Mercedes ha dominato, aggiornato le pagine dei record del Circus e con concrete possibilità di ulteriori update. Il 6-0 dei primi sei appuntamenti è paragonabile allo score di un set ...

F1 - Sebastian Vettel smentisce le voci sul suo ritiro : “Ho ancora qualcosa da fare in Ferrari” : Sebastian Vettel sta pensando al ritiro? La risposta è assolutamente no. E’ quanto emerge da un’intervista che il pilota tedesco della Ferrari ha concesso ad Auto Bild, circa il suo futuro nel Mondiale di F1. Nel corso del weekend a Monaco, infatti, erano circolate voci su un possibile addio del teutonico al mondo delle corse al termine del 2019, prima della scadenza di contratto che lo lega al Cavallino Rampante (2020). Le ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lavorano al simulatore in vista del weekend a Montreal : Tra poco più di una settimana il Circus della F1 si ritroverà a Montreal (Canada) per il settimo round del Mondiale 2019. Sul circuito di Notre Dame la Ferrari spera di trovare delle risposte che nei primi sei appuntamenti non ha trovato. Le sei vittorie marchiate dalla Mercedes hanno messo in un angolino il Cavallino Rampante, non intenzionato però a gettare la spugna. Secondo alcune indiscrezioni (fonte: it.motorsport.com), i due piloti ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel - il campione che i ferraristi hanno smesso di amare. La maggioranza ama Leclerc : “M’ama, non m’ama“. Non abbiamo una margherita a portata di mano e non ci si vuole avventurare in riflessioni interiori. L’idea è quella di parlare di un rapporto che, dalla fede sconfinata dei primi anni, si è trasformato nell’indifferenza e nell’astio. E’ il caso di Sebastian Vettel e dei tifosi della Ferrari. Il tedesco, ieri, con una gara consistente si è portato a casa un secondo posto a ...

VIDEO Sebastian Vettel : “Secondo posto eccezionale - non siano ancora abbastanza veloci” : Sebastian Vettel ha conquistato un pesantissimo secondo posto nel GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco, scattato dal quarto posto in griglia, è riuscito a rimontare e ha concluso alle spalle di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha commentato la sua prestazione al termine della gara: “Questa gara è stata difficile da gestire ma a Montecarlo può succedere di tutto e oggi è successo. Ho visto il ruota a ruota tra ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Risultato ottimo per me e per il team - ma non siamo abbastanza veloci” : Sebastian Vettel è salito sul secondo gradino del podio del Gran Premio di Monaco 2019, conquistando il terzo podio stagionale e balzando in terza posizione nel Mondiale di Formula 1 davanti a Max Verstappen. Il tedesco della Rossa ha disputato una gara molto solida e pulita, riuscendo ad approfittare delle disavventure di Bottas e Verstappen (penalizzato di 5″) per raccogliere un secondo posto molto importante per risollevare parzialmente ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

VIDEO Sebastian Vettel sbatte contro il muro a Montecarlo! Brutto errore con la Ferrari nelle prove libere : Incredibile errore di Sebastian Vettel durante le prove libere 3 del GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro in uscita dalla curva di Santa Devota, la prima dell’angusto circuito di Montecarlo: gravissimo errore del tedesco che ha perso praticamente tutto il turno e che ora è chiamato a una corsa contro il tempo per cercare di essere protagonista durante le qualifiche. Di ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Fatichiamo troppo a trovare la finestra per le gomme - ma abbiamo ancora del tempo” : Sebastian Vettel ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere del GP di Monaco 2019 di F1, sebbene il suo distacco dalle due Mercedes che lo precedono sia molto elevato, 763 millesimi. Il weekend di Monte Carlo si preannunciava difficile già alla vigilia, visti i noti problemi nella capacità di generare grip nelle curve lente della SF-90, ma il quattro volte campione del mondo è riuscito ancora a estrarre il massimo possibile ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Le gomme sono molto - molto sensibili - ed estremamente difficili da capire” : Anche Sebastian Vettel ha parlato oggi, alla vigilia delle prove libere del GP di Monaco, al sito motorsport.com, lasciando un ricordo di Niki Lauda e poi analizzando la situazione in cui si presenta la Ferrari nel Principato, soffermandosi in particolar modo sulla gestione delle gomme nelle prime gare del Mondiale. Su Niki Lauda: “sono stato e sono un suo fan. Ho avuto l’opportunità e la fortuna di poterlo conoscere, di parlargli, ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel in crisi totale. L’ordine di scuderia sancisce una svolta in casa Ferrari : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo reduci dall’ennesima disfatta. ...

VIDEO Sebastian Vettel-Valtteri Bottas - confronto nel terzo settore del GP Spagna : la Mercedes rifila mezzo secondo alla Ferrari! : La Ferrari è in grandissima difficoltà nel terzo settore del circuito di Barcellona, al Montmelò le Rosse pagano più di mezzo secondo di distacco dalla Mercedes soltanto nell’intermedio conclusivo e questo ha fatto la differenza nelle qualifiche del GP Spagna: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno soppiantato Sebastian Vettel e Charles Leclerc, prima fila per le Frecce d’Argento con un vantaggio imbarazzante sulle Rosse. Guardiamo ...