Scuola | NO alla riforma annunciata da Salvini | ‘Ecco che cosa vogliamo davvero’

Appello alla Raggi : tutelare parchi in vista ultimo giorno di Scuola : Roma – In vista della chiusura delle scuole e’ stato lanciato oggi un Appello alla sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, affinche’ venga attuato un piano di vigilanza straordinario nelle ville storiche. A chiederlo sono l’Associazione per Villa Pamphili, l’Osservatorio ambientale Sherwood, l’Associazione sportiva Leprotti di Villa Ada e l’Associazione Aurelio ...

L’agente che non intervenne durante la strage alla Scuola di Parkland è stato arrestato e incriminato : Scot Peterson, agente di polizia che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland (Florida) del 14 febbraio 2018, nella quale morirono 17 persone, è stato arrestato e incriminato per abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza. Peterson,

Stop alla Scuola di sovranismo : il ministero blocca così Bannon : Giuseppe Aloisi Ha avuto inizio l'iter per revocare la concessione al Dignitatis Humanae Institute della certosa di Trisulti. Niente "scuola di sovranismo" nel basso Lazio Sarebbe dovuta essere la "casa spirituale" del Bannonismo, ma con ogni probabilità la Certosa di Trisulti verrà utilizzata per altri scopi. Qualche ora fa è arrivata la notizia dell'avvio da parte del ministero competente della procedura che porta dritto alla ...

La storia non è stata emarginata solo dalla Maturità - ma dalla Scuola : Come dice il proverbio? “Con i se e con i ma la storia non si fa”. E a quanto pare nella scuola italiana di “se” e “ma” ce ne sono parecchi perché moltissimi ragazzi, in particolare i maturandi, a poche settimane dagli esami sono pericolosamente indietro nello studio della storia e della letteratura del ’900.Ad affermarlo sono i circa 3mila studenti intercettati da una web survey di noi di ...

La Scuola è costruita sopra un’ex discarica di rifiuti tossici : quattro professori sviluppano un raro cancro alla vescica : quattro professori di una scuola superiore costruita su un terreno dove un tempo sorgeva una discarica di rifiuti tossici si sono ammalati della stessa rara forma di cancro alla vescica dopo che per anni hanno bevuto l’acqua del rubinetto, certificata come potabile. È successo in Scozia, come riferiscono la Bbc e il Daily Mail: da tre anni ormai gli insegnanti si lamentavano del fatto che l’acqua che esce dai rubinetti della Buchanan ...

Oggi alla Scuola Pirandello di Comiso si celebra "L'Infinito" : celebrazioni per il bicentenario de L'Infinito di Giacomo Leopardi, alla "Pirandello" di Comiso. Sarà presentato il video girato dagli studenti

Accoltella alunne di una Scuola elementare alla fermata del bus : muoiono una bimba e un 39enne - almeno 19 i feriti : Una bimba di scuola elementare è la prima vittima dell'Accoltellamento avvenuto questa mattina nel quartiere di Kawasaki, a sud di Tokyo. Lo conferma la polizia al canale pubblico Nhk....

Scuola/ Esame di terza media - la matematica mette le commissioni alla prova : Esame di terza media: la preparazione dell'Esame di matematica è una vera sfida per le commissioni, che sono tentate di resistere al cambiamento

Scuola - ‘sotto attacco articolo 33 Costituzione : il diritto alla libertà d’insegnamento’ : Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc-Cgil, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Italia parla’, rubrica quotidiana di Radioarticolo1. Uno degli argomenti affrontati è stato quello della sospensione della docente di Palermo per la nota vicenda del video riguardante Matteo Salvini. Sinopoli: ‘Messo sotto attacco un diritto fondamentale, quello di insegnare liberalmente’ A questo proposito Sinopoli ha ...

Ancona - Fioramonti alla ventennale per la collaborazione tra Scuola e Cnr : Il viceministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sarà ad Ancona per presenziare ad un convegno da parte della Uil scuola Marche, per celebrare i 20 anni della collaborazione tra scuola e CNR. L’appuntamento è previsto per il 25 maggio 2019 alle 9:00, presso la sala riunioni dell’Autorità Portuale di Ancona. In questi 20 anni sono stati proposti progetti pregevoli, atti alla maturazione, educazione ed istruzione per gli ...

Forlì - muore di leucemia a 17 anni. I genitori di Andrea donano la batteria alla Scuola : Il giovane è morto di leucemia lo scorso gennaio. Frequentava il liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli. Stasera la sua batteria sarà suonata dal docente di percussioni nel corso dei saggi serali di fine anno.Continua a leggere