Scuola | aumento stipendi e scatti anzianità ultime notizie | la ‘patata bollente’ nelle

Scuola - Bussetti sul rinnovo di contratto : ‘Aumento stipendi doveroso’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese ‘La Stampa’ in merito ai risultati del confronto in atto tra Governo e sindacati su diverse problematiche riguardanti la Scuola, come la stabilizzazione del precariato e il rinnovo del contratto. Il ministro ha confermato le misure a favore dei docenti con 36 mesi di servizio, al fine di indirizzarli verso la stabilizzazione. ...

Contratto Scuola e aumento stipendi ultime notizie : la questione si infiamma : Il primo tavolo tecnico tra il Governo e i sindacati sulla questione rinnovo Contratto e aumento stipendi per il personale scolastico non ha portato sostanziali novità. Come sottolineato in una nota pubblicata dal sindacato Anief, le parti starebbero focalizzando le attenzioni sull’atto di indirizzo, atto che, però, non può essere emanato per il rinnovo del Contratto sino a quando non si firmerà l’accordo quadro sulla nuova ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - contratto e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : inizia il countdown : Governo e sindacati saranno di fronte quest’oggi, lunedì 20 maggio, per aprire il tavolo tecnico su una delle questioni più ‘calde’ ed importanti della Scuola: il rinnovo del contratto Collettivo Nazionale e i conseguenti aumenti stipendiali attesi dal personale docente e da quello Ata. Il tavolo tecnico è la diretta conseguenza dell’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile tra l’esecutivo e le rappresentanze sindacali, ...

Aumento stipendio Scuola 2020 : non bastano 100 euro al mese - nota Anief : Aumento stipendio scuola 2020: non bastano 100 euro al mese, nota Anief L’accordo sull’Aumento stipendio per il personale scolastico sembrava andato a buon fine lo scorso 24 aprile, nell’incontro tra i sindacati del settore e i rappresentanti del governo. Un Aumento tuttavia vincolato alla riscrittura del Def per mezzo del rinnovo contratto scuola. Ma Anief non ci sta e lo sciopero del 17 maggio, inizialmente sospeso, è stato confermato dal ...

Scuola - 2000 posti per aumento tempo pieno primaria : ecco le regioni con più posti - la ripartizione : Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 ore’ ha dedicato spazio all’aumento del tempo pieno nella Scuola primaria, uno dei cavalli di battaglia del Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, un’iniziativa rivolta soprattutto alle scuole del Sud. Saranno aggiunti duemila posti alla dotazione organica della Scuola elementare, a partire dall’anno scolastico 2019/20. Scuola primaria, duemila nuovi posti per incentivare il tempo ...

Scuola - rinnovo contratto e aumento stipendi ultime notizie : ‘Governo - la tua strategia è chiara’ : L’intesa Governo-sindacati non ha convinto affatto il personale scolastico che grida allo scandalo pre elettorale e alla ‘Scuola venduta per 30 denari’. Proprio la questione legata al rinnovo del contratto e all’aumento stipendiale del personale scolastico è al centro della discussione: da una parte, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, parla di ‘aumenti a tre cifre’, dall’altra i ...

Scuola - il caso tiene banco : "100 euro al mese di aumento? Non bastano" : Il governo, nell'intesa del 24 aprile con i sindacati, si è impegnato a reperire le risorse necessarie per far recuperare al...

Scuola - aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : ‘Bussetti - vi terremo #ilfiatosulcollo’ : L’intesa tra il Governo e i sindacati in merito all’aumento stipendiale a favore del personale docente e del personale Ata è stato accolto con grande entusiasmo dalla Lega, in particolar modo dal segretario Matteo Salvini, oltre che, naturalmente, dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, interpellato su quelle che potrebbero essere le cifre ‘reali’ ...

Scuola - intesa Governo-sindacati su aumento stipendi : ecco cosa dice il testo ufficiale : L’intesa tra Governo e sindacati in merito al rinnovo contrattuale del comparto Scuola ha sollevato non poche polemiche da quando, all’alba di questa mattina, è stata pubblicata la notizia. C’è chi parla di ‘pastrocchio elettorale’, chi di ‘nuova elemosina’, anche se il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non ha esitato a parlare di aumenti stipendiali a tre cifre. Non è mancata ...

Scuola - intesa tra Governo e sindacati su aumento stipendi e stabilizzazione precari : I sindacati hanno sospeso lo sciopero inizialmente previsto per il 17 maggio, poiché è stato trovato l'accordo. Finalmente, infatti, sono stati annunciati norme di favore per i precari storici, nuovi concorsi a cattedra ordinari, e soprattutto un aumento dei fondi previsti per i nuovi contratti. Resta ora soltanto da aspettare che al Miur questi impegni politici, firmati all'alba da Conte e dal ministro dell'Istruzione Bussetti, vengano tradotti ...

Scuola : revocato sciopero - Conte impegno per aumento stipendi : Scuola. Conte: raggiunto nella notte l'accordo politico su Scuola tra governo e sindacati. E' stato quindi revocato lo sciopero del personale.

Scuola - intesa Governo-sindacati per aumento stipendi ai docenti : le reazioni sui social : L’intesa Governo-sindacati, raggiunta questa mattina all’alba dopo un’intera notte di lavoro, potrebbe riaccendere le speranze del personale scolastico in merito alle numerose problematiche che affliggono la Scuola pubblica italiana, come il rinnovo del contratto e il conseguente aumento stipendiale o la situazione riguardante il precariato. Sciopero sospeso, primo tavolo di confronti ai primi di maggio per la stabilizzazione ...

Scuola : accordo Governo-sindacati - revocato sciopero. Conte : impegno per congruo aumento stipendi : Era in programma il 17 maggio. È stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l'accordo tra i sindacati del mondo della Scuola e il Governo, presenti il ministro dell'Istruzione Bussetti e il premier Conte. L'accordo prevede tra l'altro più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariato. ...