Scossa di terremoto al confine fra Puglia e Molise | DATI e MAPPA

Terremoto : Scossa in provincia di Campobasso [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Campobasso. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 17.24. L’epicentro è stato localizzato a Rotello, in provincia di Campobasso, mentre l’ipocentro a soli 15.3 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in provincia di Campobasso [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in provincia di Perugia - Scossa di magnitudo 3 : Terremoto in provincia di Perugia, scossa di magnitudo 3 Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 14 km ad est di Umbertide. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 in provincia di Perugia : Terremoto, scossa di magnitudo 3 in provincia di Perugia Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro 14 km ad est di Umbertide. Non si segnalano danni a persone o cose Parole chiave: Terremoto ...

Umbria : Scossa di terremoto nella notte avvertita a Perugia - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita nella notte di oggi 6 giugno 2019, precisamente alle 00.29, nell'Umbria settentrionale. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto Perugia : Scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 14 km est da Umbertide (Perugia) alle 00:29:30, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Perugia: scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia - Scossa di magnitudo 3.5 a Capizzi (ME) : La scossa, registrata dai sismografi nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, stata avvertita dalla popolazione locale ma al momento non vengono segnalati danni. L'evento sismico è stato seguito da una scossa di intensità inferiore pari magnitudo 2.5 con epicentro sempre a Capizzi.Continua a leggere

Terremoto - paura in Sicilia nella notte : Scossa nel cuore dell’isola [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha scosso il cuore della Sicilia in serata, precisamente alle 22:23. La scossa s’è verificata sui Nebrodi, tra le province di Messina, Palermo ed Enna, ad appena 5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita a Troina, Nicosia, Sperlinga, Gangi, Mistretta, Cesarò, Sant’Agata di Militello, Adrano, Petralia Sottana, Bronte, Patti, Cefalù, Regalbuto e tantissimi altri comuni Siciliani. ...

Sicilia : Scossa di terremoto nel messinese - epicentro sui Nebrodi : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2019, esattamente alle 22.23, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto a Massello in provincia di Torino - Scossa magnitudo 3.1 : Terremoto a Massello in provincia di Torino, scossa magnitudo 3.1 Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - Scossa magnitudo 3.1 a Massello : Terremoto in Piemonte, scossa magnitudo 3.1 a Massello Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 19.35 a Massello, località Piemontese a 50 km da Torino. La scossa è stata avvertita a Sestriere e Pinerolo. Paura ma nessun danno Parole chiave: ...

Terremoto in Piemonte - Scossa di magnitudo 3.1 nel Torinese : Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa ha avuto epicentro nel territorio del comune di Massello, nella Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse zone della regione ma non si hanno notizie di danni.

Torino - terremoto a Massello : Scossa di magnitudo 3.1 tra Pinerolo e Sestriere : terremoto in provincia di Torino. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall'Ingv alle 19.35 con epicentro a Massello un piccolissimo comune di 53 abitanti alle porte del...

Terremoto : Scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa nella Città Metropolitana di Torino. Il sisma, di magnitudo 3.1, si è verificato alle ore19.35. L’epicentro è stato localizzato a Massello, in provincia di Torino, mentre l’ipocentro a 15.1 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella Città Metropolitana di Torino [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Piemonte : avvertita in buona parte del torinese : Una Scossa di terremoto si è verificata in Piemonte nel tardo pomeriggio di oggi, esattamente alle ore 19.36. Secondo le rilevazioni dell'INGV, si è trattato di una Scossa di magnitudo 3.1 sulla...