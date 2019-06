Sbarco in Normandia | veterano di 97 anni si lancia con il paracadute 75 anni dopo

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) La prima volta che Tom Rice è saltato da un aereo sopra la costa della, soldati tedeschi sparavano al cielo e mentre stava per saltare tutto intorno era un diluvio di proiettili in mare. 75, non c’è stato più niente di tutto questo, non c’era un obiettivo da raggiungere a tutti i costi e la discesa è stata molto più tranquilla. Tom Rice, paracadutista americano della II Guerra Mondiale, ora 97enne, è stato un componente del gruppo di circa 200 paracadutisti che hanno commemorato il 75°versario del D-Day, che segna il giorno delloin, il 6 giugno del 1944. Il D-Day è stato uno sforzo congiunto delle forze alleate per liberare l’Europa dall’occupazione nazista. È stata la più grande invasione via mare documentata nella storia umana ed è considerata come un punto di svolta nella guerra a favore degli alleati. Rice e altri compagni hanno rischiato ...

