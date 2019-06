Santa Maddalena | il paradiso degli scrittori viventi

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ildeve essere così: un casale nascosto nella campagna toscana – prima la provinciale che affianca l’Arno gonfio, poi la sterrata col cartello «Cinghialaia»; una camera dove ha dormito Bruce Chat­win e, lì a fianco, uno studio con tavolo, libri, internet, vista sul verde bucato dai papaveri; una piscina; pasti serviti; letti rifatti; una padrona di casa elegante, con mille aneddoti letterari; silenzio., località Donnini, 30 km da Firenze, è la più famosa residenza perd’Italia. A darle un’anima è Beatrice Monti della Corte, occhi trasparenti e ironici, baronessa, vedova dello scrittore Gregor «Grisha» von Rezzori, morto nel 1998, al quale è intitolato l’omonimo premio che si terrà dal 3 al 6 giugno a Firenze (finalisti Andrés Barba, Elif Batuman, Annie Ernaux, Stefan Merrill Block e Olga Tokarczuk). A 93 anni Beatrice è più bella che a ...

LisetteBrodey : RT @AnnaDAlger: The Dolomites, Santa Maddalena, Italy - Start_the_Sun : RT @AnnaDAlger: The Dolomites, Santa Maddalena, Italy - Gonzalogra8 : RT @AnnaDAlger: The Dolomites, Santa Maddalena, Italy -